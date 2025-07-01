Dubai'de Elektrikli Hava Taksisi İçin İlk Test Uçuşu Gerçekleştirildi

DUBAİ, 1 Temmuz (Xinhua) -- Ortadoğu'nun ilk elektrikli hava taksisinin test uçuşu Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Dubai'de gerçekleştirildi.

BAE Karayolları ve Ulaştırma Kurumu'nun pazartesi günü yaptığı açıklamada başarılı test uçuşunun, ticari hava hareketliliği hizmetlerinin başlatılmasına yönelik atılmış önemli bir adım olduğu belirtildi.

Kurumun ABD merkezli Joby Aviation şirketiyle işbirliği içinde çölde bulunan test sahasında gerçekleştirdiği deneme uçuşuna ulaştırma ve havacılık sektörlerinden üst düzey yetkililer katıldı.

Dubai Veliaht Prensi Şeyh Hamdan bin Muhammed bin Raşid El Maktum, test uçuşunun, gelecekteki hareketlilik ve inovasyona olan bağlılıklarını vurguladığını söyledi. El Maktum, "Amacımız, insanların hayatını kolaylaştırmak ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarına göre şekillendirilmiş bir şehir kurmak" dedi.

Tamamen elektrikli olan ve dikey kalkış ve iniş özelliğine sahip olan hava aracı 4 yolcu ve bir pilot taşıma kapasitesine sahip. Saatte 320 kilometre maksimum hıza ve 160 kilometre menzile sahip olan uçak, yoğun kentsel alanlara uygun, gürültü düzeyi düşük ve çevre dostu bir çözüm sunuyor.

BAE Karayolları ve Ulaştırma Kurumu, 2026 yılına kadar ilk hava taksisi istasyonunu Dubai Uluslararası Havalimanı yakınlarında açmayı planladığını da açıkladı. Havalimanı ile Palm Cumeyra arasındaki yolculuğun yaklaşık 12 dakika sürmesi bekleniyor.

Dubai'nin ileriye dönük yaklaşımından övgüyle bahseden Joby CEO'su JoeBen Bevirt, bu işbirliğiyle "temiz ve sessiz havacılığın günlük hayata daha da yaklaştığını" söyledi.