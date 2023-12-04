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Dubai'de düzenlenen COP28 konferansında buzulların korunması için girişim başlatıldı

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Dubai'de düzenlenen COP28 iklim değişikliği konferansında, Çin pavyonunda dünyanın buzullarını korumaya yönelik bir girişim başlatıldı. Temsilciler ve bilim insanları, buzulların erimesinden doğan riskler ve süreci yavaşlatmanın yolları hakkında görüşlerini paylaştı. Proje, buzulların araştırılması ve korunmasını hızlandırmayı ve kamuoyunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

DUBAİ, 4 Aralık (Xinhua) -- Dubai'de düzenlenen COP28 iklim değişikliği konferansındaki Çin pavyonunda Pazar günü dünyanın buzullarını korumaya yönelik bir girişim başlatıldı.

COP28 olarak bilinen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı'nın yan etkinliğinde temsilciler ve bilim insanları, buzulların erimesinden doğan riskler ve süreci yavaşlatmanın yolları hakkındaki görüşlerini paylaştı.

"Buzulların Hafızası: Küresel Keşif Girişimi" adlı proje, buzulların araştırılması ve korunmasını hızlandırmanın yanı sıra kamuoyunda farkındalık yaratmak amacıyla başlatıldı.

Temsilciler, buzulların gezegendeki iklim değişikliği tarihine tanıklık ettiğini ve eriyen buzulların, deniz seviyesindeki yükselmenin yanı sıra bir dizi riski de beraberinde getireceğini kaydetti.

Temsilcilere göre potansiyel riskler arasında yüksek dağ ekosistemlerinin zarar görmesi, toprak kayması ve sel tehlikelerinin artması, ayrıca turistik ve kültürel varlıkların kaybı yer alıyor.

Alınması gereken önlemler arasında ise sera gazı emisyonlarının azaltılması yoluyla küresel ısınmanın sınırlandırılması ve tehlikeli etkilerin azaltılmasına yardımcı olabilecek adaptasyon stratejilerinin geliştirilmesi bulunuyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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