Dubai'de Dijital Okul inisiyatifi 1 milyon mülteci çocuğu okulla buluşturmayı planlıyor
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Dubai'de yer alan Muhammed bin Raşid Küresel İnisiyatifi, bir fark yaratmak ve hayat değiştirmek için kararlı bir şekilde, Dijital Okul'u hayat geçirdi.
Dubai'de yer alan Muhammed bin Raşid Küresel İnisiyatifi, bir fark yaratmak ve hayat değiştirmek için kararlı bir şekilde, Dijital Okul'u hayat geçirdi. Dijital okul projesi, önümüzdeki 5 yıl içinde, 1 milyon mülteci ve sosyal haklardan mahrum çocuğu okulla buluşturmayı planlıyor.
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