Dubai'de Çağdaş Sanat Merkezi: Alserkal Avenue

Dinamik sanatçı topluluğu oluşturma ve kültürel üretimi destekleme vizyonuyla kültür destekçisi Abdelmonem Bin Eisa Alserkal tarafından hayata geçirilen "Alserkal Avenue", Dubai'nin Al Quoz sanayi bölgesinde kuruldu.

Toplam 90'dan fazla sanat atölyesi ve galeriye ev sahipliği yapan bölge, Orta Doğu'nun önde gelen çağdaş sanat adreslerinden birine dönüştü.

Alserkal Avenue, film, tiyatro, performans, edebiyat, müzik, gastronomi, eğitim ve sağlıklı yaşam alanlarına odaklanan öncü galeriler ve dinamik mekanlarla öne çıkıyor.

Zengin bir kültürel deneyim sunan bu merkez, yetenekleri destekleyen ve sürdürülebilir yenilikçi işletmeleri teşvik eden Alserkal Sanat Vakfı ve Alserkal Danışmanlık ile kültür odaklı bir ekosistemi temsil ediyor.

AA muhabirine konuşan küratör Fatoş Üstek, Dubai'nin nüfusunun yüzde 89'unun yurt dışından gelen insanlardan oluştuğunu belirterek, "Bunu sadece göçmek zorunda kalmış insanlar oluşturmuyor. Dünyanın çok farklı ülkesinden farklı nedenlerle insanlar geliyor. Burayı özel kılan şeylerden biri de bu çok kültürlülüğü aslında. Alserkal Avenue, bu çok kültürlü sanatçılara alan açıyor." dedi.

Alserkal Avenue'nün Dubai'nin Al-Quoz bölgesinde yer aldığını belirten Üstek, şunları kaydetti:

"Buranın onu özel kılan özelliklerinden bir tanesi birçok galerinin, aynı zamanda restoranlar ve sosyalleşme alanlarının bir arada olduğu bir yer olmasıdır. Dubai biraz Los Angeles gibi. Bir yerden bir yere yürümek oldukça zor hatta imkansız. Burada yaşayan insanlar arabayla bir yere gelir. Burası yaklaşık 10 bin metrekare genişliğinde bir yer. Kafeye gidebiliyor, arkadaşlarıyla buluşabiliyor, müzik dinleyebiliyor, sergi gezebiliyorlar."

Alserkal Avenue'nün hem sanatseverler hem sanatçılar için cazibe mekanı olduğunu vurgulayan Üstek, "Irak, Suriye ve Filistin'den gelen ve burada kendilerine bir sanat alanı bulan birçok sanatçı var. O da aslında ilginç bir çok çeşitlilik yaratıyor. Arap Emirlikleri'nin sanat alanı küçük bir alan. Dolayısıyla burada hala fırsatlar var." şeklinde konuştu.

Fatoş Üstek, Alserkal Avenue'ye ismini veren kişinin inşaat sektöründe çalışan bir iş insanı olduğuna dikkati çekerek, bölgenin ekonomisinin dönüşümlü ekonomi olduğunu da sözlerine ekledi.

Çağdaş sanatçı Rami Farook da Dubai'ye gelen turistlerin Alserkal Avenue'yü ziyaret ettiklerini belirterek, "Çeşitli etkinlikler düzenlendiğinde çok fazla insan buraya geliyor. Burası farklı galerilerle sanatçılarla işbirlikleri yapmak için de harika bir mekan. Pek çok özgün ve çeşitli galeriyi burada bulabiliyorsunuz. Aynı zamanda güzel yemek mekanları ve çeşitli etkinliklerle yaşayan bir sanat mekanı burası." şeklinde konuştu.

"İnsanların üzerinde nasıl bir etki yarattığını görmek inanılmazdı"

Akademisyen ve sanatçı İdil Akıncı ise Alserkal Sanat Vakfında misafir sanatçı olarak bulunduğunu aktararak, "Burada sanatçıların ve akademisyenlerin araştırmalarını daha geniş bir kitleye ulaştırmalarını sağlamak için yapılmış iki aylık bir programa katıldım. Benim araştırmam Dubai'de yaşayan çok kuşaklı aileleri inceliyor. 'Böyle bir şehirde emekli olmak ya da yaşlanmak ne demektir?' sorusuna cevap arıyorum." dedi.

Akıncı, burada yaptığı araştırmalara insanların anlık tepkilerini, araştırmayla nasıl bağ kurduklarını görmek gibi deneyim elde ettiklerinin altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir sergi açtık ve insanların üzerinde nasıl bir etki yarattığını görmek inanılmazdı. Bazı insanlar belki Dubai'ye yeni gelmelerine rağmen çok kuşaklı ailelerin ne hissettiklerini kendilerinde de gördü. Çünkü bir göçmen olarak buraya taşındıysanız mutlaka bıraktığınız yerlerde yaşlanan aile üyeleri var. Bu bir göçmen olarak çok zor bir şey. Onların yaşamını uzaktan izlemek... Bir göçmen olarak benim de çok yakından hissettiğim bir konu. Bu deneyim gerçekten etki alanını tekrardan düşünmemizi sağlıyor. Biz kimin için yazıyor, kimin için bu araştırmaları yapıyoruz? Eğer bu araştırmaların yaptığınız insanların üzerinde bir etkisi olmuyorsa o zaman kimin için yazıyoruz bunları? Bu da çok disiplinli perspektifin gerekli olduğunun altını çiziyor."