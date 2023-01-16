Duayen Siyasetçilerden İmamoğlu'na Destek Ziyareti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, siyasi yelpazenin her kanadında önemli eski siyasetçilerin kendisine yaptığı destek ziyaretine ilişkin, “Türkiye'mizin siyaset tarihinin önemli insanları hem de siyaset yelpazesinin belki her bölümünden insanın bizi ziyaret etmesi, bize güç katması, demokrasi ve hukuk mücadelesinin en önünde durma konusundaki kararlılıklarını ortaya koyması beni çok mutlu etmiştir. Onurlandım, gururlandım. Daha da güçlendim açıkçası” dedi.

Haber: OKTAY YILDIRIM - GAYE ŞEYMA CAN / Kamera: ADEM KARABAYIR

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, siyasi yelpazenin her kanadında önemli eski siyasetçilerin kendisine yaptığı destek ziyaretine ilişkin, " Türkiye'mizin siyaset tarihinin önemli insanları hem de siyaset yelpazesinin belki her bölümünden insanın bizi ziyaret etmesi, bize güç katması, demokrasi ve hukuk mücadelesinin en önünde durma konusundaki kararlılıklarını ortaya koyması beni çok mutlu etmiştir. Onurlandım, gururlandım. Daha da güçlendim açıkçası" dedi.

Yerel mahkemenin hakkında hapis ve siyasi yasak cezası verdiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek ziyaretleri sürüyor.

Aralarında eski meclis başkanları, genel başkanlar, başbakan yardımcısı ve bakanlar ile belediye başkanları, milletvekillerinin de yer aldığı 100'e yakın isim, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Saraçhane'de ziyaret edip desteklerini açıkladı.

"SİYASET YELPAZESİNİN HER BÖLÜMÜNDEN İNSANIN DESTEK VERMESİ GÜÇ VERDİ"

Destek ziyaretinin ardından bir değerlendirme yapan İmamoğlu şunları söyledi:

" Türkiye'mizin siyaset tarihinin önemli insanları hem de siyaset yelpazesinin belki her bölümünden insanın bizi ziyaret etmesi, bize güç katması, demokrasi ve hukuk mücadelesinin en önünde durma konusundaki kararlılıklarını ortaya koyması beni çok mutlu etmiştir. İçeride siyasi partilere genel başkanlıklar yapmış değerli büyüklerimiz vardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı yapmış büyüklerimiz, bakanlar, başbakan yardımcılıkları, milletvekilleri, büyükşehir belediye başkanları gerçekten hani bir duayen fotoğrafı istesek muhtemeldir ki fotoğrafta olması gereken herkes buradaydı. Onurlandım, gururlandım. Daha da güçlendim açıkçası."

"UMRE ZİYARETİMLE İLGİLİ YAPILAN KÖTÜ YORUMLARIN SAHİPLERİ İÇİN BİLE DUA ETTİM"

Gazetecilerin gündeme dair sorularını da cevaplayan İmamoğlu, umre ziyareti ile ilgili soruya şu yanıtı verdi:

"Umre ziyaretim tabii iyi geçti ve çok mutlu oldum. Annem ve babam yıllar önce hacca gitmişti ve ondan sonra birkaç kez umreye gitme niyetimiz olmuştu. Bu konudaki niyetimizi gerçekleştirme adına birkaç ay önce konuşmuştuk. Kış takviminin iyi olacağına karar vermiştik. Annemle, babamla beraber bırakın umreye gitmeyi, seyahat etmeyeli yıllar olmuştu. Bunun mutluluğunu yaşadım. Bol bol dua ettim. Sizler için bile ettim. Çünkü; yakın çevremde benimle teşriki mesaisi olan, bana katkı sunan, birlikte olduğum herkesin güzelliklerle buluşması için dua ettim. İnsanlık için, memleketimiz için, milletimiz için, şehrimiz için bolluk, bereket için dua ettim. Kötülüklerle ilgilenmedim. Bu umreyle ilgili yazılan kötü düşünce sahipleri olduğu gibi onlarla hiç ilgilenmedim. Ama onlara dahi dua ettim. Onların, kötü duygulardan arınmaları için dua ettim. Kişisel bir alandır, ibadet alanı. Fazla detayına girmeyin. Allah, kalbine koyanlara ya da düşüncesi olanlara herkese nasip etsin diyeyim."

"AKŞENER'E YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Bir gazetecinin, İYİ Parti'nin lider iletişim kampanyasında yer alan görsel ve videolarda kendisinin de yer alması ile ilgili sorusuna ise İmamoğlu, şu yanıtı verdi:

"Yani bu konu ister istemez döndüğümüz an itibariyle bana sağdan soldan ulaştı. Biraz inceledim, irdeledim. Dün açıkçası çok fazla dışarı çıkmadan kendi o ruh halimle beraber biraz dingin bir kafayla süreçlere bakmaya gayret ettim.

Ben her şeyden önce Sayın Meral Akşener'e yürekten teşekkür ediyorum. Çünkü; adalet temasıyla yayınladığı kampanya bölümünde bana da yer vermiş. Başka kavramlar da var adalet kampanyasının içerisinde. Bana derken aslında İstanbul'a yer vermiş oldu ve İstanbul'a yapılan hukuksuzluğa karşı bir mesaj yayınlamış oldu. Hem videoyu izledim hem afişe baktım. Çok da onurlandım, gururlandım. Teşekkür ediyorum. İYİ Parti'ye, Genel Başkanı sayın Meral Akşener'e. Çünkü; kötülüğe uğrayan insanlar yalnız kalmadığını hissettiğinde ve güç almak istediğinde böyle desteklere ihtiyaç duyar. Gadre uğrayan insanlar o ihtiyacı karşılandıkça da güçlenir. Aynen az önce işte burada Türkiye'nin siyasetinin duayenlerinin bana verdiği destek gibi. Bu bakımdan bana güç katmıştır, güç vermiştir."