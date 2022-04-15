DÜ öğrencileri tarafından "Tasavvuf Musikisi Konseri" düzenlendi - Haberler

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DÜ öğrencileri tarafından "Tasavvuf Musikisi Konseri" düzenlendi

AA - Cem Ali Kuş - Güncel
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DÜ öğrencileri tarafından 'Tasavvuf Musikisi Konseri' düzenlendi

Düzce'de ramazan ayı dolayısıyla üniversite öğrencileri tarafından "Tasavvuf Musikisi Konseri" düzenlendi.

DÜZCE (AA) - Düzce'de ramazan ayı dolayısıyla üniversite öğrencileri tarafından "Tasavvuf Musikisi Konseri" düzenlendi.

Cumhuriyet Konferans Salonu'nda düzenlenen konserde, Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Haluk Yücel'in koro şefliğinde ve saz sanatçıları olan öğretim elemanları eşliğinde, Müzik Bölümü öğrencilerinin sahne performansı dinleyiciler tarafından beğeniyle takip edildi.

Konsere, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İdris Şahin, Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yıldız Doyran, İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Furat Akdemir, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Konserin sonunda hazırlanış aşamasında emeği geçenlere Rektör Yardımcıları Şahin ve Öncü tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

AA / Cem Ali Kuş - Güncel

Düzce Üniversitesi, Cumhuriyet, Üniversite, Düzce, Güncel, Haberler

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