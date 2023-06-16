DTSO, Bismil'deki Olay Sonrası Uzlaşı Çağrısı Yaptı

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Haziran ayı olağan meclis toplantısında, Bismil ilçesinde yaşanan ve herkesi derinden sarsan, 9 vatandaşın hayatını kaybettiği olay ele alınarak, husumetliler için diyalog ve uzlaşı çağrısında bulunuldu.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Haziran ayı olağan meclis toplantısında, Bismil ilçesinde yaşanan ve herkesi derinden sarsan, 9 vatandaşın hayatını kaybettiği olay ele alınarak, husumetliler için diyalog ve uzlaşı çağrısında bulunuldu.

DTSO Meclis üyelerinin yüksek katılımıyla yapılan toplantıda DTSO'nun daha önceki yıllarda da kamuoyunu dikkatini çekmeye çalıştığı bu tarz olaylara zemin oluşturan nedenler detaylıca ele alındı. Toplantıda, "Tarım arazilerinde yapılan toplulaştırma işleminde yapılan yanlışlıklar, hazine arazileri ile ilgili hukuki süreçlerin yıllarca sürmesi ve genel manada hukuki süreçlerin ağır işlemesi bu tarz olayların yaşanmasının başlıca nedenlerindendir. Bunun yanı sıra bireysel silahlanmanın artması, genel manada toplumun uzlaşı ve barış ikliminden uzaklaşması anlaşmazlıkların bu şekilde sonuçlanmasına yol açmakta" görüşü paylaşıldı.

Toplantıda; bölgede ve kentte yaşanan bu tarz olayların önüne geçmek için hukuki süreçlerin hızlıca neticelendirilmesi, toplulaştırmadan kaynaklanan sorunların doğru bir şekilde tespit edilip çözüme kavuşturulması gerektiği vurgulandı.

Kent sivil toplum örgütleri, kanaat önderleri ve kentte yaşayan her vatandaşın husumete sebebiyet verecek meselelerde daha fazla duyarlı olması gerektiği değerlendirilen toplantıda, toplumsal barışın devamı için elinden geleni yapması gerektiği belirtildi.

DTSO Meclisi olarak, sivil toplum örgütleri, kanaat önderleri ile birlikte vatandaşların bu tür sorunlarının çözümünde uzlaşma heyetinin kurulmasının zorunlu olduğunun gözlemlendiği değerlendirildi. DTSO ayrıca, hayatını kaybedenler için yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunarak, taraflara sükunet ve sağduyu çağrısı yaptı. - DİYARBAKIR