Dtö: Rusya-Ukrayna Krizine Rağmen Küresel Ticaret Dirençli Olmaya Devam Ediyor

CENEVRE, 24 Şubat (Xinhua) -- Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Rusya-Ukrayna çatışmasından büyük ölçüde etkilenen ekonomilerin alternatif tedarik kaynakları bulması sayesinde küresel ticaretin dirençli kaldığını ve 2022 yılı için yapılan karamsar tahminlerden daha iyi bir performans...

CENEVRE, 24 Şubat (Xinhua) -- Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Rusya- Ukrayna çatışmasından büyük ölçüde etkilenen ekonomilerin alternatif tedarik kaynakları bulması sayesinde küresel ticaretin dirençli kaldığını ve 2022 yılı için yapılan karamsar tahminlerden daha iyi bir performans sergilediğini bildirdi.

DTÖ'nün Perşembe günü yayımladığı bir bilgilendirme notuna göre, 2022 yılındaki küresel ticaret büyümesi, örgütün 2022'nin Nisan ayında yayımladığı yüzde 3'lük tahminin daha üzerinde performans sergiledi. Bu örgütün 2022 için daha karamsar senaryolar üzerine yaptığı tahminlerden önemli ölçüde yüksekti.

Uzun vadeli görünüm için yapılan yeni DTÖ simülasyonları, çok taraflı ticaret sisteminin güçlendirilmesinin önemini ortaya koyarken, uluslararası işbirliğinin bozulması halinde en az gelişmiş ülkelerin bundan en sert etkilenecek ülkeler olacağını gösteriyor.

Rusya- Ukrayna çatışması karşısında küresel ticaretin "iyi durumda" olduğunu belirten DTÖ Baş Ekonomisti Ralph Ossa, "Yıkıma rağmen, bir yıl sonra ticaret akışlarının açık kaldığını gördük. Küresel ticaret, krizin başlangıcında öngörülen en kötü tahminleri yaşamadı" dedi.

Ossa, "Çok taraflı ticaret sisteminin açıklığı ve hükümetlerin DTÖ'de taahhüt ettikleri işbirliği sayesinde gıda fiyatlarında keskin artışlar ve arz kıtlığı yaşanmadı" ifadelerini kullandı.

DTÖ'nün bilgilendirme notunda, ticari ortakların çatışmadan etkilenen buğday, mısır, ayçiçeği ürünleri, gübre, akaryakıt ve otomobillerin katalitik konvertörlerinde kullanılan nadir bir toprak minerali olan paladyum gibi çoğu ürün için boşlukları dolduracak alternatif kaynaklar bulduğu vurgulandı.

Bilgilendirme notuna göre, krizden büyük ölçüde etkilenen ürünlerin fiyatları çatışmanın başlangıcında beklenenden daha az yükseldi. Fiyatı çatışmadan en çok etkilenen ürünler yüzde 4,4 ile paladyum ve yüzde 24,2 ile mısır oldu. Bu fiyat artışları önemli olmakla birlikte, en karamsar tahminlerden önemli ölçüde daha düşüktü.

Örneğin buğday fiyatları, bazı düşük gelirli bölgelerde DTÖ Sekretaryası personelinin yüzde 85'lik simülasyonlarının çok altında kalarak sadece yüzde 17 oranında artış gördü.

DTÖ notunda ayrıca, Ukrayna ihracatının 2022'de değer bazında yüzde 30 oranında düşmesiyle birlikte, birçok Afrika ekonomisinin tedarik modellerini değiştirdiği belirtiliyor. Buğday ithalatının yüzde 45'ini Ukrayna ve Rusya'dan karşılayan Etiyopya, ABD ve Arjantin gibi diğer üreticilerden yaptığı alımları artırdı.

Rusya'nın ihracatı, özellikle akaryakıt, gübre ve tahıl fiyatlarındaki artış nedeniyle değer bazında yüzde 15,6 oranında arttı. Ancak tahminler Rusya'nın ihracat hacminin bir miktar düşmüş olabileceğini gösteriyor. Notta, yaptırımların daha kısıtlayıcı olduğu motorlu taşıtlar, tıbbi ilaç ürünleri ya da uçaklar gibi sanayi ürünlerinde ticaret akışının keskin bir şekilde düştüğü belirtiliyor.