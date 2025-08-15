DTÖ Genel Direktörü Okonjo-Iweala'dan Nijerya'ya Sosyal Güvenlik Çağrısı

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, Nijerya'daki ekonomik reformların yol açtığı zorluklar karşısında yoksul kesimlerin korunması için sosyal güvenlik ağlarının oluşturulması çağrısında bulundu.

Okonjo-Iweala, başkent Abuja'daki Devlet Başkanlığı Sarayı'nda Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu ile yaptığı görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ülkede yürütülen ekonomik reformların yol açtığı zorluklara dikkati çeken Okonjo-Iweala, bunun karşısında yoksul kesimlerin korunması amacıyla sosyal güvenlik ağlarının oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Tinubu'nun akaryakıt sübvansiyonu ile döviz kurları arasındaki farklılıkları ortadan kaldırma adımlarını doğru yönde reformlar olarak nitelendiren Okonjo-Iweala, "Ekonomi istikrara kavuşmadan iyileşme sağlanamaz. Başkan ve ekibi ekonomiyi istikrara kavuşturmak için çok çalıştı. Şimdi büyüme zamanı. Reformların etkilerini hisseden vatandaşlar için sosyal güvenlik ağları oluşturmak bir sonraki adım olmalı." dedi.

Mayıs 2023'te göreve gelen Tinubu'nun başlattığı reformlar, ülkedeki gıda fiyatları ve yaşam maliyetinin hızla artmasına yol açtığı gerekçesiyle eleştirilerin hedefi olmuştu.