Dtö Genel Direktörü: Çin, Küresel Ticarette Muazzam Paya Sahip

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, Shanghai'da başlayan Çin ithalat fuarında yaptığı konuşmada, "Çin, küresel ticarette muazzam bir paya sahip. CIIE (Çin Uluslararası İthalat Fuarı) bünyesinde sergilediği ithalatçı pozisyonuyla Çin, ticaretin kalkınma ve geniş kesimleri kapsama açısından bir güç olarak kalmasını sağlamaya yardımcı olabilir" dedi.

SES (İngilizce): NGOZI OKONJO-IWEALA, DTÖ Genel Direktörü:

"Dünyada Çin'in en büyük ticari mal ihracatçısı haline geldiği yaygın şekilde kabul ediliyor. 2021'de Çin'in ihracatı dünya toplamının yüzde 15,1'ini oluşturdu. Daha az bilinense, Çin'in geçen yıl dünya ithalatının yüzde 11,9'unu gerçekleştirdiği ve dünyanın ikinci en büyük mal ithalatçısı olduğu gerçeği. Çin aynı zamanda dünyada hizmet ithalatında ikinci, ihracatında ise üçüncü sırada yer alıyor. Çin, küresel ticarette ve onu destekleyen çok taraflı ticaret sisteminin güçlü kalmasında muazzam bir paya sahip. Kesinlikle inanıyorum ki ticaretin geleceği dijitalde, hizmet sektöründe ve yeşil dönüşümde. Ticaretin gelecekte de kapsayıcı olması gerek. Bu da daha fazla mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeyi ve kadın girişimciyi değer zincirlerine çekmek demek. Aynı zamanda, şu anda küresel tedarik ağlarının kıyısında bulunan toplulukları ve ülkeleri, özellikle Afrika, Latin Amerika ve Asya'nın da bazı bölgelerini ana akıma katmak anlamına geliyor. CIIE (Çin Uluslararası İthalat Fuarı) bünyesinde sergilediği ithalatçı pozisyonuyla Çin, ticaretin kalkınma ve geniş kesimleri kapsama açısından bir güç olarak kalmasını sağlamaya yardımcı olabilir. İnsanlara ve gezegene fayda sağlayan daha güçlü, daha etkili bir küresel ticaret sistemi için Çin ve diğer DTÖ üyeleriyle birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Shanghai kentinden bildiriyor.(XHTV)