Dtö: ABD'nin 'Hong Kong'ta Üretilmiştir' Etiketi Yasağı Ticaret Yasalarının İhlali

CENEVRE, 22 Aralık (Xinhua) -- Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Çarşamba günü, Amerika Birleşik Devletleri'nin Hong Kong ürünlerinin "Çin'de üretilmiştir" olarak etiketlenmesi şartının uluslararası ticaret yasalarını ihlal ettiği yönünde bir karar aldı.

CENEVRE, 22 Aralık (Xinhua) -- Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Çarşamba günü, Amerika Birleşik Devletleri'nin Hong Kong ürünlerinin "Çin'de üretilmiştir" olarak etiketlenmesi şartının uluslararası ticaret yasalarını ihlal ettiği yönünde bir karar aldı.

Konuya ilişkin DTÖ tahkim heyeti, ABD'nin söz konusu menşe işaretleme şartının, ABD'nin ticaret örgütü kapsamındaki yükümlülüğünü ihlal ettiğini söyleyerek Washington'ın ulusal güvenlik çıkarlarının böyle bir etiketlemeyi gerektirdiği savını reddetti.

Heyet bunun "uluslararası ilişkilerde acil durum" oluşturmadığını ve ABD'nin etiketleme kurallarının Hong Kong'da üretilen ürünlere karşı ayrımcılık yaptığını söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri 11 Ağustos 2020 tarihinde, ABD'ye ihraç edilen Hong Kong ürünlerinin menşeinin Çin olarak gösterilmesi ve bu ürünlere "Çin'de üretilmiştir" etiketinin konulmasını şart koştu. Halihazırda Hong Kong'dan yapılan tüm ihraç ürünlerinin menşei "Hong Kong" olarak görülüyor çünkü Hong Kong "tek ülke iki sistem" kapsamında DTÖ'nün ayrı bir üyesi ve ayrı bir gümrük bölgesi olarak özel bir statüye sahip bulunuyor.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi (HKSAR) hükümeti, kararı memnuniyetle karşıladı.

HKSAR hükümeti ticaret ve ekonomik kalkınma sekreteri Algernon Yau bir açıklama yaparak kararın; Amerika Birleşik Devletleri'nin uluslararası ticaret kurallarını hiçe saydığını, tek taraflı olarak ayrımcı ve adaletsiz şartları dayatmaya çalıştığını, Hong Kong ürün ve şirketlerini makul olmayan gerekçelerle baskı altına aldığını ve ekonomik ve ticari konuları siyasallaştırdığını bir kez daha teyit ettiğini söyledi.