DTİK Avrasya Temsilciler Kurulu Azerbaycan'da buluştu

Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Avrasya Temsilciler Kurulu üyeleri, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir araya geldi.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde düzenlenen programa Büyükelçi Cahit Bağcı, DTİK Avrasya Temsilciler Kurulu Başkanı Ayhan Akbaba, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye- Azerbaycan İş Konseyi Başkanı Selçuk Akat, DTİK Azerbaycan Temsilcisi Barış Altıparmak ve iş insanları katıldı.

Büyükelçi Bağcı, etkinlikte yaptığı konuşmada DEİK'in inisiyatifiyle kurulan Dünya Türk İş Konseyinin başarılı çalışmalarını yakından takip ettiğini söyledi.

DTİK Avrasya Temsilciler Kurulunun Azerbaycan buluşmasına ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını dile getiren Bağcı, "Hedefimiz kamu-özel sektör işbirliği ile tasarlanan sürdürülebilir diaspora stratejisini etkin bir şekilde uygulamaya koyarak Türk Diasporasını dünyadaki en etkin diasporalardan birisi haline getirmektir." dedi.

Bağcı, DTİK'in Avrasya bölgesine yönelik faaliyetlerinin, Türkiye'nin Avrasya'daki dış politikasını güçlendirdiğini söyleyerek, "Türk dünyasını ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel açılardan birleştirme, halklarımız ve devletlerimiz arasındaki dayanışma ve işbirliğini her alana teşmil etme hedefimize katkı sağlamaktadır. Türk girişimcilerin ortak bir strateji içinde hareket edebilme kapasitesinin güçlendirilmesi daha büyük etkiyi beraberinde getirecektir." ifadelerini kullandı.

Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine de değinen Bağcı, "Yakın siyasi ve kültürel bağlarımız ekonomik bağlarla daha da güçleniyor. Enerji başta olmak üzere her sektörde mevcut işbirliğimizi karşılıklı yatırımlarla daha da geliştirmek ortak arzumuz. Azerbaycan'ın ülkemizdeki yatırımları artarken, Karabağ'ın yeniden inşasında da Türk iş insanları liderlik yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanlarımız Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev'in koymuş oldukları ortak hedef çerçevesinde ikili ticaret hacmimizin 15 milyar dolara çıkarılması konusunda irademizi koruyarak sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

DTİK Avrasya Temsilciler Kurulu Başkanı Akbaba da konuşmasında Konsey'in 6 kıtadan 300 milyon diaspora mensubundan aldığı güçle, herkesi kucaklayan yaklaşımıyla küresel Türk diasporasının temellerini güçlendirmeye devam ettiğini söyledi.

Akbaba, DTİK'in herhangi bir iş örgütüne alternatif olmadığının altını çizerek, "Tamamen kendi bünyesinde yurt dışında mukim iş insanlarımızın milli duygularla taş üstüne taş koymak amacıyla, devletimizin eşgüdümüyle, onların yönlendirmeleri ile onların stratejileriyle ortak noktaya gitmeye çalışıyoruz. Şahsi ticari beklentimiz yoktur. Azerbaycan iş dünyasına nasıl katkı sağlayabiliriz, Türkiye ile Azerbaycan ilişkileri arasında, Türkiye ile Avrasya bölgelerimiz arasında nasıl köprü vazifesi görebiliriz hassasiyetiyle konuya yaklaşıyoruz." dedi.

DEİK Türkiye- Azerbaycan İş Konseyi Başkanı Akat konuşmasında, Kovid-19 sonrası yeniden şekillenen küresel ve bölgesel düzen içinde işgal altındaki topraklarını yeniden geri alan Azerbaycan'ın yeni gerçekliğini doğru anlaşılması gerektiğini söyledi.

Akat, Azerbaycan'ın iç ve dış politikada ölçek büyüterek güçlendiğini belirterek, "Biz bugünleri gördüğümüz için mutlu ve gururluyuz ancak artık Azerbaycan'da daha çok yabancı yatırımcı var ve onlarla rekabetimiz olacak. Bunun için Kurumsal taassupları bırakıp bu gerçekliğe uygun çalışma anlayışı ve program tasarımları yapmamız gerekiyor. Azerbaycan'da faaliyet gösteren şirketlerimizi güçlendirmemiz ve arkalarında durmamız gerekiyor." görüşünü paylaştı.

DTİK Azerbaycan Temsilcisi Altıparmak da faaliyetleri hakkında bilgi vererek, Türkiye- Azerbaycan İş Konseyi ve Azerbaycan'daki Türk iş insanları dernekleriyle yakın temasta olduklarını dile getirdi.

Altıparmak, "DEİK ve DTİK'in güçlü iletişim ağı sayesinde, üyelerimizden gelen istek ve önerileri ilgili kurum ve kuruluşlara ulaştırarak ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin derinleşmesini sağlamayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.???????