DSP, Siyasi Gelişmeleri Değerlendirdi

DSP, Siyasi Gelişmeleri Değerlendirdi
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DSP Genel Başkanı Önder Aksakal başkanlığında yapılan toplantılarda, iç ve dış siyasi gelişmeler ele alındı. Parti, örgütsel yapıyı güçlendirme ve saha faaliyetlerini artırma stratejilerini değerlendirdi.

(ANKARA) - DSP'de, Genel Başkan Önder Aksakal başkanlığında düzenlenen İl Başkanları, Başkanlık Kurul ve Parti Meclisi toplantılarında, iç ve dış siyasi gelişmeler ele alındı. Toplantılarda, örgütsel yapının güçlendirilmesi, saha faaliyetlerinin artırılması ve önümüzdeki döneme ilişkin stratejik adımlar değerlendirildi.

DSP'den yapılan açıklamaya göre, 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde Genel Merkez'de, İl Başkanları, Başkanlık Kurulu ve Parti Meclisi üyeleriyle toplantılar düzenlendi.

Toplantılarda, iç ve dış siyasi gelişmeler kapsamlı şekilde ele alındı ve örgütsel yapının güçlendirilmesi, saha faaliyetlerinin artırılması ve önümüzdeki döneme ilişkin stratejik adımlar değerlendirildi.

Önder Aksakal toplantılarda, "Cumhuriyetimizin temel değerlerine ve halkımızın beklentilerine sahip çıkan bir anlayışla, Türkiye'nin yarınları için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" mesajını verdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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