DSP İstanbul Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtıldı

Demokratik Sol Partinin (DSP) İstanbul büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı.

Kağıthane Belediyesi Meclis Salonu'ndaki tanıtım toplantısında konuşan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, partilerinin çözüm önerilerini toplumun önüne koymakla mükellef olduğunu belirterek, İstanbul'da başta büyükşehir belediyesi olmak üzere tüm ilçe belediye başkanlıklarına aday olduklarını söyledi.

Aksakal, parti olarak üzerlerine düşen görevin 31 Mart'ta, Mayıs 2023 seçimlerinin rövanşını almak isteyen küresel emperyalist sistemin elemanlarıyla mücadele etmek olduğunu kaydetti.

Önder Aksakal, "Görüyoruz ki bugün Atatürk'ün kurduğu parti olarak lanse edilen, bize göre asla Atatürk'ün partisiyle uzaktan yakından ilişkisi kalmamış bir partinin, ülkenin bölünmesi için başta ABD olmak üzere, İngiltere ve AB ülkelerinin arzuladığı güney bölgemizde bir sözde Kürt devleti kurulması için payandalık yapan CHP'nin temsilcilerini öne çıkarmaya çalışıyorlar. DSP'nin görevi bu saldırılara da göğüs germektir." diye konuştu.

DSP'nin 81 vilayette de aday çıkardığını vurgulayan Aksakal, "DSP mavi göklerde süzülen ak güvercinini seçim pusulasına koymuştur, idealimiz tam bağımsız Türkiye'dir." dedi.

Daha önceden geniş çapta hazırladıkları "Cumhuriyet Kenti" projelerinden bahseden Aksakal; dürüst insanların ve temiz toplumun oluşması için "Sevgi Kenti", halkın doğrudan yönetimlerde yer almasını sağlayacak "Hukuk Kenti", katılımcı bir demokrasiyle "Halk Kenti", bilimin öncülüğünde bir kalkınmayı sağlayacak "Bilim Kenti", doğayla iç içe yaşamı sağlayacak "Doğal Kent" ve "Kültür Kent" gibi projelerini halka anlatacaklarını söyledi.

Partisinin adaylarını açıkladı

Aksakal, konuşmasının ardından partisinin İstanbul büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı.

Toplantıda tanıtılan adaylar şunlar:

Büyükşehir-Nesim Pakır, Adalar-Mustafa Gürkan Özgürkanlı, Arnavutköy-Celal Hacıbayramoğlu, Ataşehir- Erdem Dereli, Avcılar-Nihal Yüzüak, Bağcılar-Yeliz Ceyhan, Bahçelievler-Sema Men, Bakırköy-Sercan Yıldırım, Başakşehir-Musa Batuhan Ceylan, Bayrampaşa-Adem Kocabaş, Beşiktaş-Erol Özberk, Beykoz-Yakup Çarboğa, Beylikdüzü-Behçet Özdemir, Beyoğlu-Ümit Bahçacı, Büyükçekmece-Şehmus Çelik, Çatalca-Hakan Akagündüz, Çekmeköy-Şehabettin Gönültaş, Esenler-Mehmet Ordu, Esenyurt-İpek Süt, Eyüpsultan- İbrahim Bayraktar, Fatih-B. Yekta Şenol, Gaziosmanpaşa-Özal Karataş, Güngören-Samet Sarıaslan, Kadıköy- Barış Kazancı, Kağıthane-Aşkın Dede, Kartal-Mehmet Albayrak, Küçükçekmece-Meltem Fatma Mercan, Maltepe-Eren Kayaalp, Pendik-Faruk Can Yıldız, Sancaktepe-İhsan Topçu, Sarıyer-Alaettin Pınarbaşı, Sultanbeyli-Yahya Aydın Çomak, Sultangazi-Hüseyin Yaylıcıoğlu, Şile-Ayten Erez, Şişli-Mahmut Kaymak, Tuzla-Güngör Çelik, Ümraniye-İbrahim Deniz, Üsküdar-Erdal Tüfekçi, Zeytinburnu-Ekrem Koçar.