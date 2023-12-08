DSP Genel Başkanlığına yeniden seçilen Aksakal, Anıtkabir'i ziyaret etti

Önder Aksakal, yeniden Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı seçilmesi dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Önder Aksakal, yeniden Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı seçilmesi dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Aksakal ve beraberindekiler, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen ve Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Aksakal, deftere şunları yazdı:

"3 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirdiğimiz Demokratik Sol Parti 12. Olağan Kurultayı'nın ardından partimizin genel merkez yönetimine seçilen arkadaşlarımızla huzurunuzdayız. 'İnanç, emek, mücadele, irade' düsturuyla yürüdüğümüz bu yolda 38 yıldır senin ilkelerinden ve kurduğun Cumhuriyet'in değerlerinden bir an olsun ayrılmadık.

Emperyalist devletlerin 1919 yılında Türkiye'ye yaşattıkları, bugün aynıyla Filistin topraklarında yaşanmaktadır. Kısacası 100 yıl önce bu topraklara göz dikenler bugün de aynı heves ve hayallerle bölgemizde işgal ve katliamlarına devam etmektedir. Bunların asıl hedeflerinin sınırları şehit kanıyla çizilmiş Anadolu toprakları olduğunu çok iyi biliyoruz. Bizlere emanet Cumhuriyet'imizi ilelebet yaşatmak ve gösterdiğin 'tam bağımsız Türkiye' idealini gerçekleştirmek için son nefesimize kadar izinizde kararlılıkla yürümeye söz veriyoruz. Ruhunuz şad olsun."