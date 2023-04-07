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DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, AK Parti'ye ziyarette bulunacak

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DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, TBMM'de sunulan bir öneriye karşılık olarak AK Parti'ye ziyarette bulunacaklarını açıkladı. Karar, başkanlar kurulu toplantısından sonra duyurulacak.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: Bu değerli öneriye biz de karşılık olarak, TBMM'de katkı sunmak istediğizi paylaştık. Bugün saat 14'te başkanlar kurulu toplantısından sonra kararı duyuracağız ve AK Parti'yi ziyaret edeceğiz.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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