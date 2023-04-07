DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, AK Parti'ye ziyarette bulunacak

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, TBMM'de sunulan bir öneriye karşılık olarak AK Parti'ye ziyarette bulunacaklarını açıkladı. Karar, başkanlar kurulu toplantısından sonra duyurulacak.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: Bu değerli öneriye biz de karşılık olarak, TBMM'de katkı sunmak istediğizi paylaştık. Bugün saat 14'te başkanlar kurulu toplantısından sonra kararı duyuracağız ve AK Parti'yi ziyaret edeceğiz.