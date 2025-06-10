DSP Genel Başkanı Aksakal, Türk Kızılay'ın 157. Yılını Kutladı

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Türk Kızılay'ın kuruluşunun 157'nci yılını kutladı.

Aksakal, yayımladığı mesajda şunları ifade etti:

"157 yıldır insanlığın umudu olan Türk Kızılay'ı, afetlerde başta olmak üzere savaşta, barışta ve ihtiyaç duyulan her anda, yardımlaşmanın ve merhametin simgesi olmuştur. Türk Kızılay'ımızın kuruluş yıl dönümünü kutluyor, tüm gönüllülerine ve çalışanlarına saygı ve şükranlarımı sunuyorum."