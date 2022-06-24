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DSP Genel Başkanı Aksakal: "Ormanlarımızı yakanlar için özel ceza rejimi uygulanmalı"

AA - Zafer Fatih Beyaz - Güncel
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DSP Genel Başkanı Aksakal: 'Ormanlarımızı yakanlar için özel ceza rejimi uygulanmalı'

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Ormanlarımızı yakanlar için en ağır şekilde özel ceza rejimi uygulanmalıdır.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Ormanlarımızı yakanlar için en ağır şekilde özel ceza rejimi uygulanmalıdır. Bu suçların failleri olası af kanunlarından asla faydalanmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Aksakal, Muğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda 21 Haziran'da çıkan yangınla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Yangın failinin yakalanmasının memnuniyet verici olduğunu belirten Aksakal, şunları kaydetti:

"Yitip giden onca ağaç, onca yaban hayvanı. Sözün bittiği noktadayız açıkçası. Ormanlarımızı yakanlar için en ağır şekilde özel ceza rejimi uygulanmalıdır. Bu suçların failleri olası af kanunlarından asla faydalanmamalıdır. Marmaris yangınında failin yakalanması memnuniyet vericidir. Emeği geçen tüm güvenlik birimlerine şükranlarımı sunuyorum. Fakat yakalanan şahsın yargılaması da bir örnek teşkil etmelidir. Buradan davaya bakacak olan yargıçlara seslenmek isterim. Bu hain için karar ilk duruşmada verilmeli ve ibretialem için ölünceye kadar da dört duvar arasından çıkarılmamalıdır."

AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel

21 Haziran Marmaris Muğla Güncel Haberler

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