DSP Genel Başkanı Aksakal, İstanbul'un yönetim biçimini eleştirdi

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, " İstanbul'u sel bastı, başkanı Bodrum'da çıktı. İstanbul'da her taraf kar sıkıntısı çekti, başkan başka yerlerde göründü. Bu, dünyanın sayılı metropollerinden olan İstanbul gibi bir kentin hak ettiği yönetim biçimi değildir." dedi.

Aksakal, partisinin Şişli Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını, DSP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Nesim Pakır, Şişli Belediye Başkan adayı Mahmut Kaymak ve partililerin katıldığı davul zurnalı törenle gerçekleştirdi.

Kurdeleyi kestikten sonra konuşan Aksakal, geçen 5 yılda kenti yönetenlerin İstanbul'dan çok Türkiye'nin yönetimine dair beklentileri üzerine kurgulanan bir sürecin yaşandığını söyledi.

Aksakal, "İstanbul'u sel bastı, başkanı Bodrum'da çıktı. İstanbul'da her taraf kar sıkıntısı çekti, başkan başka yerlerde göründü. Bu, dünyanın sayılı metropollerinden olan İstanbul gibi bir kentin hak ettiği yönetim biçimi değildir. Evet her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının bu devleti yönetme, cumhurbaşkanı olma hakkı vardır ama İstanbullu sizi İstanbul Belediyesinin başına hizmet için getirdiyse 5 sene belediye başkanlığı yapacaksınız." ifadelerini kullandı.

Önder Aksakal, 2023'te Türkiye'yi ele geçirmek üzere sivil bir darbe planlandığını öne sürerek, şöyle konuştu:

"Ülkenin bütün solcuları emperyalistlerle kol kola girdiler, Amerika'nın, FETÖ'nün, PKK'nın işaret ettiği cumhurbaşkanı adayının etrafında toplandılar. Komünist Partisi'nden Sol Partisi'ne, sözüm ona CHP'sinden HDP'sine hepsi. Ama DSP, Atatürk devrimlerine ve tam bağımsız Türkiye idealine olan bağlılığıyla birlikte Ecevit'in bize gösterdiği yolda devletinin yanında yer aldı. Bugün alnımız açık şekilde 85 milyonun karşısında konuşma irademizi ortaya koyuyoruz. Hiç kimse bizi halka, vatana ihanetle suçlayamaz."

İBB Başkan adayı Nesim Pakır da İstanbul halkının umutsuz olduğunu, nefes almak istediğini ve kurtuluş beklediğini belirterek, partisinin politikalarını Türkiye'ye hakim kılmak adına çalıştıklarını söyledi.

Şişli Belediye Başkan adayı Mahmut Kaymak ise "Şişli benim yürüdüğüm yol, Şişli benim kalbim, Şişli hepimizin sevdası. Biz bu Şişli'de gereken her şeyi yapacağız." dedi.