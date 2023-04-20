DSP Genel Başkanı Aksakal'dan Ramazan Bayramı mesajı

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksakal, mesajında, deprem ve sel felaketlerinin yaşandığı, on binlerce insanın hayatını kaybettiği ve milyonlarca vatandaşın olumsuz etkilendiği acılı bir dönemin burukluğuyla ramazanın uğurlandığını belirtti.

Devletin ve inancın gücüyle geleceğe dair yaşanası günlere kısa zamanda erişileceğini vurgulayan Aksakal, "Tüm yurttaşlarımızın ve İslam dünyasının mübarek Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, nice bayramlara sağlık, mutluluk ve huzur içinde erişmeyi yürekten diliyorum." ifadelerini kullandı.