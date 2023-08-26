DSP Genel Başkanı Aksakal'dan Malazgirt Zaferi ile Büyük Taarruz mesajı Açıklaması

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Malazgirt Zaferi'nin ve Büyük Taarruz'un başlangıcının, milletin dirilişinin, birlik ve beraberliğinin sembolü olduğunu belirterek, "26 Ağustos'lar, yarınlarımızın teminatı gençlerimize yol gösterici ışık olmaya devam edecektir.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Malazgirt Zaferi'nin ve Büyük Taarruz'un başlangıcının, milletin dirilişinin, birlik ve beraberliğinin sembolü olduğunu belirterek, "26 Ağustos'lar, yarınlarımızın teminatı gençlerimize yol gösterici ışık olmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Aksakal, yaptığı yazılı açıklamada, Türk milletinin tarihinde, övünç ve kıvanç duyarak hatırlanan ve gelecek nesillere de gurur kaynağı olarak aktarılabilecek pek çok olay bulunduğunu, bunlardan ikisinin de Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz olduğunu bildirdi.

Bu iki olayın yıl dönümlerinin birlikte kutlandığını ifade eden Aksakal, son derece stratejik bir toprak parçası olan Anadolu'nun kapılarını Türklere açan ve 15-20 yıl gibi kısa bir sürede Anadolu'nun ebedi Türk yurdu haline gelmesini sağlayan Malazgirt Zaferi'nin 952'nci yılında büyük komutan ve devlet adamı Alparslan'ı ve Türk milletinin ecdadını rahmet, minnet ve şükranla andı.

Aksakal, Mustafa Kemal Paşa'nın "Başkomutan" olarak yönettiği ve hazırlık aşamasından itibaren hem askeri hem de siyasi inisiyatif aldığı Büyük Taarruz'un önemine değinerek "İyi düşünülmüş, iyi hazırlanmış, iyi yönetilmiş ve zaferle sonuçlandırılmış olan Büyük Taarruz ile Atatürk'ün askeri dehası bir kere daha tezahür etmiş, Türk milletinin özünde var olan vatan sevgisi ve kahramanlık özellikleri ile hür ve bağımsız yaşama azmi, vatanı işgalden kurtarmış, Cumhuriyet'e giden yolun başlangıcı olmuştur." ifadelerini kullandı.

Bu iki zaferden çıkarılacak önemli dersler olduğunu belirten Aksakal, tarih ve kimliğini bilmeyen, bunun şuurunda olmayan hiçbir milletin ilelebet varlığını sürdüremeyeceğini bildirdi.

Aksakal, herkesin vatanına sahip çıkması, değerlerini koruması ve çok çalışması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"26 Ağustos'ta, geçmişimize olan saygımızı ve geleceğe duyduğumuz umudu bir arada taşıyan bir günü yaşıyoruz. Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz'un başlangıcı, milletimizin dirilişinin, birlik ve beraberliğinin sembolüdür. 26 Ağustos'lar, yarınlarımızın teminatı gençlerimize yol gösterici ışık olmaya devam edecektir. Bu vesileyle başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere onun silah arkadaşlarını, Türk milletinin sayısız zaferlerinde kahramanca mücadele eden vatan evlatlarını, şehitlerimizi, saygı, minnet ve şükranla anıyorum."