DSP Genel Başkanı Aksakal'dan 27 Mayıs Darbesine Tepki

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan 27 Mayıs Darbesine Tepki
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Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin yıl dönümünde yaptığı açıklamada, Türk milletinin halk iradesine yönelik darbe girişimlerine asla izin vermeyeceğini vurguladı.

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, asil Türk milletinin, halkın iradesine yönelik darbe girişimlerine asla izin vermeyeceğini belirtti.

Aksakal, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda şunları ifade etti:

"Bugün, demokrasi tarihimizin en kara günlerinden biri olan 27 Mayıs askeri darbesinin 65. yıl dönümünde dönemin Başbakanı Adnan Menderes'i ve birlikte idam edilen Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ile Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı rahmetle yad ediyorum. Asil Türk milleti, halkın iradesine yönelik bu tip darbe girişimlerine bundan böyle asla ve asla izin vermeyecektir."

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
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