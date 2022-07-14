DSP Genel Başkanı Aksakal'dan 15 Temmuz mesajı Açıklaması

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, 15 Temmuz darbe girişiminin sonsuza kadar unutulmayacağını ve unutturulmayacağını belirtti.

Aksakal, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, 100 yıllık Cumhuriyet'i ve "tam bağımsız Türkiye" idealini kabullenmekte zorluk çeken bir emperyal sistemin, hedefi ve hevesinden hala vazgeçmediğine dikkati çekti.

Her 10 yılda bir demokrasiye yönelik saldırılarını tekrarlayan bu mekanizmanın, 15 Temmuz 2016'daki denemesinde kelimenin tam anlamıyla baltayı taşa vurduğunu, bu kez asil Türk milletinin dirayetine tosladığını ifade eden Aksakal, şunları kaydetti:

"Türk devletinin tüm kurumlarının içerisine çöreklenmiş emperyalizmin uşağı bir kısım iş birlikçi görevlilerin son kırıntıları da artık ayıklanmış ve bu kadim devletin bileğini bükebilmenin imkansızlığı tartışmasız bir şeklide tescillenmiştir. Biliyor ve inanıyorum ki '15 Temmuz' sonsuza kadar unutulmayacak ve unutturulmayacaktır.

Bu hain darbe girişiminin elebaşının da çok yakın bir tarihte Türk adaletinin önüne çıkarılacağı umuduyla 6'ncı yılında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün tüm ulusumuza kutlu olmasını diliyorum, demokrasi destanını kanıyla yazmış tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle yad ediyorum."