DSP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Erçelebi, Diyarbakır annelerini ziyaret etti Açıklaması

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkan Yardımcısı Hasan Erçelebi, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1367'nci gününde devam ediyor.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Erçelebi, beraberindeki partililerle evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti, onlara karanfil verdi.

Ailelerle görüşen Erçelebi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Diyarbakır annelerinin duruşunun terörle mücadele noktasında önemli olduğunu söyledi.

Ailelere "Bu mücadelenizi sakın ola şartlar ne olursa olsun bırakmayın. Her zaman yanınızdayız." diyen Erçelebi, "Mutlaka evlatlarınıza kavuşacaksınız. Onun için sabırla devam edeceğiz. Devletimiz yanınızda, biz de yanınızdayız. Mutlaka bu mücadeleyi kazanacağız. Dünyanın hiçbir yerinde terör galip gelmemiştir. Bütün toplumlar teröre karşı zafer kazanmışlardır. Ülkemizi terörden temizleyeceğiz. Evlatlarınız sizin yanınıza gelecek. Onların düğünlerini göreceksiniz" ifadesini kullandı.

Erçelebi, ailelere sürdürdükleri bu mücadelede sabır diledi.