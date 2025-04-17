DSP'den TDT Üyelerine GKRY'de Büyükelçilik Açma Kararına Sert Tepki

(ANKARA) - Demokratik Sol Parti (DSP) Başkanlık Kurulu tarafından yayımlanan bildiride, Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) dört üyesinin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde büyükelçilik açması kararı aldığı belirtilerek, buna sessiz kalınmaması gerektiği vurgulandı. Bildiride, "Türk Devletleri Topluluğu üyesi dört devletin sınırlı ekonomik çıkarları uğruna almış oldukları bu siyasi kararını, Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletini arkadan hançerlemek olarak değerlendiriyoruz" denildi.

DSP Başkanlık Kurulu, Genel Başkan Önder Aksakal'ın başkanlığında toplandı. Gündeme ilişkin gelişmelerin ele alındığı toplantının ardından, bildiri yayımlandı. GKRY'de büyükelçilik açma kararı alan TDT üyesi ülkelere tepki gösterilen bildiride, şöyle denildi:

"Emperyalizmin dört koldan saldırdığı Kıbrıs yeni bir oldu-bitti ile karşı karşıyadır. 2004 yılında GKRY'nin Kıbrıs'ın tümünün hükümeti olarak kabul edildikten sonra yine bir defakto kararla AB'ne üye yapılması sonrası yaşanan sıkıntılar bugün önümüzde dururken TDT'nin dört üyesinin GKRY'de Büyükelçilik açması kararı karşısında sessiz kalınamaz. Başta Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere TDT bir bütünlük içinde davranmalıdır. AB ile kurulacak ilişkilerde Kıbrıs konusu bir pazarlık ön şartı olamaz.

Türkiye, Avrupa ile Asya arasında önemli bir transit merkezidir. Kardeş ülkeler olarak kabul ettiğimiz Türk Devletleri Topluluğu üyesi dört devletin sınırlı ekonomik çıkarları uğruna almış oldukları bu siyasi kararını, Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletini arkadan hançerlemek olarak değerlendiriyoruz. Türkiye ve TDT, yeni bir Annan Planı kumpasına gelmemelidir.

Herkes Kabul etmelidir ki Kıbrıs'ta tek çözüm yolu iki devletli bir egemen eşitliğin ve eşit statünün tanınmasıdır. Aksi taktirde KKTC'nin Türkiye Cumhuriyeti ile bütünleşmesi kaçınılmaz olacaktır. Unutulmamalıdır ki, Türkiye bugün itibariyle hala daha Kıbrıs adasının üç Garantör devletinden biridir."