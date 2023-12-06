DSÖ, Zimbabve'ye kolera ile mücadelede yardım sağlıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Zimbabve'ye kolera ile mücadelesinde yardımcı olmak üzere bir dizi ürün ve ilaç bağışında bulundu. DSÖ Afrika Bölge Direktörü Matshidiso Moeti, salgını sona erdirme arzusunu dile getirdi.

HARARE, 6 Aralık (Xinhua) -- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Zimbabve'ye kolera ile mücadelesinde yardımcı olmak üzere Salı günü bir dizi ürün ve ilaç bağışında bulundu.

Zimbabve Sağlık ve Çocuk Bakımı Bakanı Douglas Mombeshora'ya yardımları teslim eden DSÖ Afrika Bölge Direktörü Matshidiso Moeti, örgütün "insanların Noel dönemindeki kitlesel hareketliliği başlamadan önce" temel ilaçlar ve teşhis kitleriyle salgını sona erdirme "arzusunu" dile getirdi.

Moeti, "Hepimiz çabalarımızı iki katına çıkarmalı, toplumu harekete geçirmeli ve hayat kurtaran tedaviyi alabilmeleri için tedavi merkezlerine yönlendirmeliyiz" dedi.