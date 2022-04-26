DSÖ: Ukrayna'da sağlık merkezlerine 164 saldırı yapıldı - Haberler

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DSÖ: Ukrayna'da sağlık merkezlerine 164 saldırı yapıldı

AA - Ömer Faruk Yıldız - Güncel
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DSÖ: Ukrayna'da sağlık merkezlerine 164 saldırı yapıldı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Rusya ile savaşın sürdüğü Ukrayna'da şimdiye dek sağlık merkezlerine 164 saldırı yapıldığını bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Rusya ile savaşın sürdüğü Ukrayna'da şimdiye dek sağlık merkezlerine 164 saldırı yapıldığını bildirdi.

Örgütün Sağlık Hizmetlerine Yönelik Saldırıları Takip Sistemi'nde, Ukrayna'da savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana sağlık merkezlerine yönelik saldırı bilgileri güncellendi.

Buna göre savaş başladığı günden bu yana sağlık merkezlerine 164 saldırı yapılırken bu saldırılarda 73 kişi yaşamını yitirdi, 52 kişi yaralandı.

Saldırılardan 149 sağlık binası, 17 sağlık vasıtası ve 24 sağlık çalışanı etkilendi.

Öte yandan Birleşmiş Milletlerin (BM) Cenevre Ofisindeki basın toplantısına Ukrayna'dan bağlanan DSÖ Avrupa Sözcüsü Bhanu Bhatnagar, ülkede savaşın etkisiyle artış gösterme potansiyeli olan kızamık, polio, tetanoz ve Kovid-19 gibi salgınlara karşı bağışıklığın artırılması için DSÖ'nün Ukrayna Sağlık Bakanlığı ile iş birliği içinde olduğunu aktardı.

Bhatnagar, "Savaş zamanında sağlık ihtiyaçları durmaz. Bu yüzden bölgede bağışıklığı sürdürmek önemli." açıklamasında bulundu.

AA / Ömer Faruk Yıldız - Güncel

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