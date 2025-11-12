Haberler

DSÖ, Tüberküloz Nedeniyle 2024'te 1,2 Milyon Ölüm Bekleniyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünya Sağlık Örgütü, 2024 yılında tüberküloz nedeniyle 1,2 milyondan fazla kişinin hayatını kaybetmesini ve 10,7 milyon kişinin bu hastalıktan etkilenmesini öngördü. Küresel tüberküloz raporunda hastalıkla mücadeledeki ilerlemelerin finansman zorlukları nedeniyle tehlike altında olduğu vurgulandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2024'te 1,2 milyondan fazla kişinin tüberküloz nedeniyle hayatını kaybettiğini ve yaklaşık 10,7 milyon kişinin bu hastalıktan etkilendiğini bildirdi.

DSÖ'nün "2025 Küresel Tüberküloz Raporu" yayımlandı.

Raporda, toplumda verem adıyla da bilinen tüberkülozla mücadeledeki küresel kazanımların finansman zorlukları nedeniyle tehlike altında olduğu belirtilerek, "Tüberküloz, geçen yıl 1,2 milyondan fazla kişinin ölümüne neden oldu. Yaklaşık 10,7 milyon kişinin etkilendiği tüberküloz, dünyanın en ölümcül bulaşıcı hastalıklarından biri olmaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Küresel olarak 2023 ile 2024 arasında tüberküloza yakalanan kişi sayısının yaklaşık yüzde 2 azaldığına dikkati çekilen raporda, hastalıktan kaynaklanan ölümlerde ise yüzde 3 düşüş görüldüğü aktarıldı.

Raporda, bu azalmaların Kovid-19 salgınının neden olduğu aksaklıkların ardından temel sağlık hizmetlerinde süren toparlanmaya işaret ettiği, bazı bölgeler ve ülkelerin güçlü siyasi kararlılık ve yatırımlarının bu hastalığa karşı sürekli ilerleme sağlanmasına imkan tanıdığı vurgulandı.

Afrika bölgesinde 2015 ile 2024 arasında verem hastalığı oranında yüzde 28 ve buna bağlı ölümlerde yüzde 46 azalma sağlandığının altı çizilen raporda, Avrupa'da da vaka sayılarında yüzde 39, ölümlerde ise yüzde 49'luk bir düşüşle daha büyük azalmaların görüldüğü kaydedildi.

Raporda, verem için zamanında tedavinin, 2000'den bu yana tahmini olarak 83 milyon hayat kurtardığı bildirildi.

2024 yılında 8,3 milyon kişiye yeni tüberküloz teşhisi konulduğuna ve bu kişilerin tedaviye eriştiğine işaret edilen raporda,

"Verem teşhisi için hızlı test kapsamı, 2023'te yüzde 48 iken 2024'te yüzde 54'e yükseldi." ifadesine yer verildi.

"Tüberküloza karşı sağlanan ilerlemeler zafer değil"

Raporda görüşlerine yer verilen DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, tüberkülozun küresel yükündeki düşüşler ve hastalığa karşı sağlanan ilerlemelerin olumlu bir gelişme olduğuna değindi.

Ghebreyesus, şunları kaydetti:

"Ancak ilerleme zafer değil. Veremin önlenebilir ve tedavi edilebilir olmasına rağmen her yıl 1 milyondan fazla can almaya devam etmesi vicdansızlıktır. DSÖ, ülkelerle birlikte kaydettiği ilerlemeyi sürdürmek ve 2030'a kadar veremin sona ermesine giden yolu hızlandırmak için çalışıyor."

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de korkutan bir deprem daha! Çok sayıda ilde hissedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Furkan Bölükbaşı'na bir darbe de Sedat Peker'den geldi

Furkan Bölükbaşı'na bir darbe de Sedat Peker'den geldi
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak bir kural daha! Burkayı zorunlu hale getirdiler

Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak bir karar daha
Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı

Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı
6'sı aynı ilimizde: Bakanlık, 11 sucuk markasını daha ifşa etti

6'sı aynı ilimizde: Bakanlık, 11 sucuk markasını daha ifşa etti
Furkan Bölükbaşı'na bir darbe de Sedat Peker'den geldi

Furkan Bölükbaşı'na bir darbe de Sedat Peker'den geldi
Altında tehlike çanları! Tüm gözler ABD verileri ve FED kararlarında

Altında tehlike çanları
Aile içi kavga trajediyle bitti! Yaşlı kadın 2 hafta dayanabildi

Aile içi kavga trajediyle bitti! Yaşlı kadın 2 hafta dayanabildi
Galatasaray Divan Kurulu toplantısında Barış Alper Yılmaz ve Icardi tartışması

İki yıldız isim için söylediği sözlerden sonra ortalık karıştı
Savaş giderek yaklaşıyor! ABD en büyük gemiyi gönderdi, 200 bin asker hemen sahaya indi

ABD en büyük gemiyi gönderdi, 200 bin asker hemen sahaya indi
Sergen Yalçın, Jurasek'e kapıyı gösterdi

Yıldız isme kapıyı gösterdi! Ocak ayında takımdan ayrılacak
Zamana oynamak isteyen kaleciden görülmemiş taktik

Zaman geçirmek isteyen kaleciden görülmemiş taktik
20 şehit verdiğimiz uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay

Uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay
Aynı ilden 3 şehidimiz var: Ailelerine acı haber verildi

Aynı ilden 3 şehidimiz var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.