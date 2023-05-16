DSÖ, trahoma hastalığını yenen Benin ve Mali'yi tebrik etti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), körlüğe yol açan trahoma hastalığını yenen Benin ve Mali'yi kutladı.

DSÖ, yazılı açıklama yaparak, Benin ve Mali'nin trahoma hastalığını halk sağlığı sorunu olmaktan çıkardığını teyit etti.

Örgütün Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Benin ve Mali'nin sağlık otoriteleri ile onların küresel ve yerel ortaklarını kutladı.

Ghebreyesus, "Benin ve Mali'nin yendiği trahoma, Afrika bölgesindeki 23 ülkede endemik olmaya devam ediyor. Bu da bizi ihmal edilen tropikal hastalıklar için 2021-2030 yol haritasında belirlenen trahoma için 'ortadan kaldırma' hedefine bir adım daha yaklaştırıyor." ifadelerini kullandı.

Trahoma, Haziran 2022 itibarıyla 41 ülkede müdahale gerektiren ve tahmini olarak 125 milyon insanı etkileyen bir halk sağlığı sorunu olmayı sürdürüyor.

Trahomanın dünya çapında yaklaşık 2 milyon kişide, özellikle çocuklarda göz hasarına neden olduğu tahmin ediliyor.

15 ülke trahomayı yendi

Daha önce Afrika bölgesinde Gana, Gambiya, Togo ve Malavi'nin trahomayı yendiği DSÖ tarafından tescil edilmişti.

Öte yandan Kamboçya, Çin, Laos, Meksika, Fas, Myanmar, Nepal, Umman, Suudi Arabistan, Togo ve Vanuatu da trahomayı halk sağlığı sorunu olmaktan çıkarmıştı.

Gana, 2018'de Afrika'da hastalığı yenen ilk ülke olmuştu.