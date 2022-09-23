DSÖ: Suriye'de 253 kolera vakası var, 23 kişi öldü Güncel Haberler Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Fadela Chaib, kolera salgınının etkisini sürdürdüğü Suriye'de şimdiye kadar 253 kişiye kolera bulaştığını ve 23 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Fadela Chaib, kolera salgınının etkisini sürdürdüğü Suriye'de şimdiye kadar 253 kişiye kolera bulaştığını ve 23 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Sözcü Chaib, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisindeki düzenlediği haftalık basın toplantısında, Suriye'deki kolera salgınına dair son durumu değerlendirdi. Chaib, koleranın Suriye'de Halep, Haseke, Deyrizor, Lazkiye, Şam ve Humus'ta etkili olduğunu belirterek, 20 Eylül itibarıyla ülke genelinde 253 vaka ve kolera nedeniyle 23 can kaybı görüldüğünü kaydetti. DSÖ'nün kolerayla mücadele kapsamında Dubai hükümetinin yardımıyla bölgeye ilaç ve ekipman yardımında bulunduğu bilgisini paylaşan Chaib, şimdiye kadar yollanan ekipman ve ilaçla tedavinin sürdüğünü aktardı. Chaib, kolera mikrobunun çoğunlukla işlenmemiş kaynaklardan alınan sular ve kirli suyla sulanan sebzelerden yayıldığını söyledi. Güncel Kaynak: AA / Ömer Faruk Yıldız Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü Suriye Sözcü Güncel Haberler

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