DSÖ, Sudan'ın Batı Darfur bölgesinde ateşkes çağrısı yaptı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sudan'ın Batı Darfur bölgesinde iki kabile arasında yaşanan ve yaklaşık 170 kişinin hayatını kaybettiği çatışmaların ardından ateşkes çağrısında bulundu.

DSÖ Doğu Akdeniz Bölgesi Direktörü Dr. Ahmed el-Mandhari yaptığı açıklamada, Batı Darfur'a bağlı Kıreynik kentinde tırmanan gerilimden endişe duyduklarını belirterek, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres başta olmak üzere tüm insani yardım kuruluşlarının ateşkes çağrısına destek verdiğini, sivillerle sağlık görevlilerine saldırıların son bulması gerektiğini vurguladı.

El Mandhari, çatışmalarda sağlık görevlilerinin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunun altını çizerek, "Hayat kurtarıcı hizmet sağlayan bölgedeki sağlık çalışanları zaten bunalmış durumda olup herhangi bir saldırı veya tehdit edilme riski altında kalmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Ülkedeki şiddetli travma vakalarının halihazırda artış gösterdiği ve güvenlik riskinden ötürü daha az sayıda kuruluşun sağlık hizmeti sağlayabildiğini kaydeden El Mandhari, mevcut gerilimin yükünü masum sivillerin çektiğine işaret etti.

El Mandhari, Sudan'da acil sağlık yardımlarının sürdürülmesi ve sağlık çalışanlarının güvenliğinin sağlanması için DSÖ'nün, Sudan Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve bölgesel ortaklarıyla iş birliği içinde olduğuna dikkati çekti.

Batı Darfur'un Kıreynik bölgesinde 24 Nisan'da Afrika ile Arap asıllı kabileler arasında başlayan çatışmalarda yaklaşık 170 kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Çatışmalar nedeniyle binlerce bölge sakini de çevre kentlere kaçmak zorunda kalmıştı.

BM, sivillerin öldürülmesini kınamış, şiddetin bir an önce sona ermesi ve şeffaf bir soruşturma açılmasını talep etmişti.