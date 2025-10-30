Haberler

DSÖ, Sudan'daki Şiddet Olaylarını Kınadı

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Sudan'ın Faşir kentinde hastaların ve sivillerin öldürülmesini kınayarak, çatışmaların sona ermesini ve insani yardım ulaştırılmasının güvenli olmasını talep etti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezindeki Faşir kentinde artan şiddet olayları sırasında hasta ve sivillerin öldürülmesini kınadıklarını bildirdi.

Ghebreyesus, konuya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

"Faşir kentinde artan şiddet olayları sırasında hasta ve sivillerin öldürülmesini kınıyoruz." ifadelerini kullanan Ghebreyesus, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında devam eden çatışmaların acilen sona erdirilmesi gerektiğini belirtti.

Ghebreyesus, sivillerin, insani yardım çalışanlarının ve sağlık hizmetlerinin korunmasının yanı sıra hayat kurtaran yardımların güvenli, hızlı ve engelsiz bir şekilde ulaştırılması çağrısında da bulundu.

Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
