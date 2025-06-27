DSÖ: Sudan'daki Çatışmalar Daha Fazla İnsanı Yerinden Ediyor

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Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus, Sudan'da devam eden çatışmaların dünya genelindeki diğer krizlerden daha fazla kişiyi yerinden ettiğini vurguladı. Sudan halkının acil sağlık hizmetlerine erişimi ve barışa ihtiyacı olduğunu belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Sudan'da devam eden çatışmaların dünyadaki diğer krizlerden daha fazla insanı yerinden ettiğini bildirerek, Sudan halkının barışa ihtiyacı olduğunu belirtti.

Ghebreyesus, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar nedeniyle yaşananları "unutulmuş kriz" olarak niteleyen Ghebreyesus, şunları aktardı:

"Devam eden iç savaş, insanların sağlık hizmetlerine ve ilaçlara erişim eksikliğinden ölmesi anlamına geliyor. Devam eden çatışmalar dünyadaki diğer krizlerden daha fazla insanı yerinden etti. Sağlık tesisleri ya hizmet dışı ya da yalnızca sınırlı bakım sağlıyor ve hastalıklar hızla yayılıyor."

Ghebreyesus, koleranın Sudan'ın bir eyaleti hariç hepsine yayıldığını vurgulayarak, DSÖ'nün desteğiyle Sudan Sağlık Bakanlığı'nın, Hartum eyaletinde 2 milyondan fazla kişiye ulaşan 10 günlük bir kolera aşılama kampanyasını tamamladığını, şimdiden iyileşme belirtileri gördüklerini kaydetti.

Dünyaya Sudan halkını unutmama çağrısında bulunan Ghebreyesus, "İnsani yardım görevlileri ve siviller her zaman korunmalı. Acil fona ihtiyacımız var ve insanların ihtiyaç duydukları sağlık hizmetini alabilmelerini sağlamak için erişime ihtiyacımız var. Her şeyden önce, Sudan halkının barışa ihtiyacı var." diye konuştu.

Sudan'daki çatışmalar üçüncü yılına girdi

Ülkede 15 Nisan 2023'ten bu yana devam eden ordu ile HDK arasındaki çatışmalar, üçüncü yılına girdi.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre dünyanın en büyük yerinden edilme krizine sebep olan çatışmalar, ülkenin altyapısı, sağlık, eğitim, ekonomik alanlarında ciddi yıkıma yol açtı.

Çatışmalar nedeniyle 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edilirken, yaklaşık 4 milyon kişi komşu ülkelere geçti.

Sudan ordusu, 20 Mayıs'ta başkent Hartum'un tamamının kontrolünü sağlarken HDK, ülkenin batısına yöneldi.

5 eyaletten oluşan Darfur bölgesinin 4'ünü kontrol eden HDK, son eyalet olan Kuzey Darfur'un merkezi Faşir'i 1 yılı aşkın süredir kuşatıyor. Ordu ve müttefik güçler ise şehri savunmaya devam ediyor.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
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