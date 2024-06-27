DSÖ, Sudan'da Sağlık Hizmetlerine Yönelik Saldırıları Kınadı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, iç savaşın yaşandığı Sudan'da sağlık hizmetlerine yönelik saldırıları en güçlü ifadelerle kınadıklarını belirtti.

Ghebreyesus, Nisan 2023'ten bu yana Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında devam eden çatışmaların sağlık hizmetlerine etkisine ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Sudan'da sağlık hizmetlerine yönelik birçok saldırı raporu aldıklarını belirten Ghebreyesus, El Faşir bölgesindeki tek diyaliz merkezinin, düzenlenen saldırının ardından artık hayat kurtarıcı hizmetler veremediğini bildirdi.

El Faşir-Tinan yolu üzerindeki Roro Hastanesi'nin geçen hafta kundaklanarak kullanılamayacak hale geldiğini kaydeden Ghebreyesus, "Bu saldırıları en güçlü ifadelerle kınıyoruz. Sağlık hizmetlerinin korunması çağrımızı yineliyoruz." ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, Sudan'da silahların susması ve barışın sağlanmasına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ve HDK arasındaki güç mücadelesi 1 yıldan fazla süredir devam ediyor.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 16 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.