DSÖ, Sudan'da Sağlık Çalışanlarının Kaçırılmasına Tepki Gösterdi

Güncelleme:
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Sudan'ın Kuzey Darfur eyaletinde bir hastaneye düzenlenen saldırının ardından sağlık çalışanlarının kaçırılması ile ilgili derhal ve koşulsuz serbest bırakılmaları çağrısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'de kısmen işlevsel olan Suudi Hastanesinin hedef alınmasının ardından buradaki sağlık çalışanlarının kaçırıldığını belirterek, bu kişilerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Ghebreyesus, konuya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

"DSÖ, Faşir kentindeki Suudi Hastanesine düzenlenen son saldırının ardından 4 doktor, 1 hemşire ve 1 eczacının kaçırıldığına dair raporlar aldı." ifadelerini kullanan Ghebreyesus, sağlık çalışanlarının derhal ve koşulsuz serbest bırakılması, sağlık personeli ile hastaların korunması ve sağlık yardımının ulaştırılması için insani yardıma erişim çağrısında bulundu.

Ghebreyesus, sağlıkçıların hedef olmaması gerektiğini vurguladı.

Suudi Hastanesi, dün saldırıya uğramıştı.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan'da, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Dünyanın en büyük insani krizine neden olan çatışmalar sebebiyle 14 milyondan fazla kişi, ülke içinde ve dışında yerinden oldu.

Ordu güçleri, başta başkent Hartum olmak üzere ülkenin orta kesimlerindeki bölgelerin kontrolünü geri alırken HDK, ülkenin batısına yöneldi.

5 eyaletten oluşan Darfur Bölgesinin 4 eyaletinin merkezini kontrol eden HDK, Mayıs 2024'ten beri Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'i kuşatıyor ve şehri almak için sürekli saldırılar düzenliyor.

