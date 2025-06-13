DSÖ, Sudan'da Kolera Salgınına Karşı 2,6 Milyon Kişiyi Aşılama Hedefliyor

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Dünya Sağlık Örgütü, Hartum'da gerçekleşen ölümcül kolera salgınını önlemek amacıyla 2,6 milyon kişiyi aşılamayı planladığını açıkladı. Hartum'da yaşanan aşırı kalabalık, güvenli olmayan su ve çöken sağlık sistemi dikkat çekiyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sudan Temsilcisi Shible Sahbani, Hartum eyaletinde ölümcül kolera salgınını önlemek için 2,6 milyon kişiyi aşılamayı hedeflediklerini duyurdu.

Sahbani, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Çatışmaların yaşandığı Sudan'da çok sayıda kişinin temel altyapı eksikliğinin olduğu başkent Hartum'a dönmeye başladığını kaydeden Sahbani, birçok ailenin temiz ve güvenli su bulamadığını, güvenli olmayan ve kirli kaynaklardan su içmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Sahbani, "Aşırı kalabalık yaşam koşulları, güvenli olmayan su ve çöken sağlık sistemi, yıkıcı bir kolera salgınına yol açan ölümcül bir karışım oluşturdu. Temmuz 2024'ten bu yana eyalette 20 binden fazla vaka ve 250 ilişkili ölüm bildirildi. Başkente yakın Hartum eyaleti ve diğer bölgelerde de vakalarda keskin bir artış görülüyor. 11 Haziran'a kadar ülke çapında 14 eyalette ve 98 bölgede 1854 ölümle sonuçlanan 78 bin 551 vaka kaydedildi." bilgisini paylaştı.

Sudan makamlarının, DSÖ ve BM Uluslararası Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) desteğiyle Hartum eyaletinin 5 yüksek riskli bölgesinde 10 günlük oral kolera aşılama kampanyası başlattığının altını çizen Sahbani, 2,6 milyondan fazla kişinin korunmasının ve ölümcül kolera salgınının önlenmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
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