DSÖ, Sudan'da Kıtlık Tehdidinde Bulundu

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Sudan'da kıtlığın yaşandığını ve bunun diğer bölgelere yayılma riski taşıdığını açıkladı. 50 milyon insanın açlıkla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Sudan'da çatışmaların yaşandığı Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir ve Güney Kurdufan eyaletindeki Kadugli kentinde kıtlığın doğrulandığını hatırlatarak, bunun ülkenin diğer bölgelerine ve Güney Sudan'a yayılma riskine karşı uyarıda bulundu.

Ghebreyesus, Sudan'daki kıtlığa ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşım yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın (IPC) son raporlarının, Sudan, Güney Sudan ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 50 milyon kişinin açlıkla karşı karşıya olduğunu ve bugün ailelerini nasıl besleyecekleri konusunda endişe duyduğunu gösterdiğini kaydeden Ghebreyesus, uzun süren çatışmalar, zorla yerinden edilmeler, ekonomik istikrarsızlık ve iklim değişikliğinin, endişe verici düzeyde gıda güvensizliğine yol açtığını belirtti.

Ghebreyesus, "(Faşir ve Kadugli) Sudan'ın bazı bölgelerinde kıtlık doğrulandı ve kıtlığın ülkenin diğer bölgelerini ve Güney Sudan'ı da etkileme riski var. Kıtlık, zaten çok geç kaldığımız ve insanların yetersiz beslenmenin etkilerinden ölmeye başladığı anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Sudan'a yönelik gıda yardımının büyük ölçekte artırılması çağrısında bulunan Ghebreyesus, DSÖ'nün tıbbi bakıma ihtiyaç duyan herkese, ortaklarının da desteğiyle ulaşmaya çalıştığını vurguladı.

Ghebreyesus, "Kaybedecek zaman yok ancak insani yardım erişimi olmadan yapabileceklerimiz sınırlı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
