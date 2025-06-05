DSÖ, Sudan'da Çocukların Kıtlık Tehdidiyle Karşı Karşıya Olduğunu Açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, çatışmaların yaşandığı Sudan'da çocukların kıtlıkla karşı karşıya olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Ghebreyesus, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında süren çatışmalara ilişkin sosyal medya platformu X'ten paylaşımda bulundu.

Sudan'da korkunç durumun devam ettiğinin altını çizen Ghebreyesus, "Çocuklar kıtlıkla karşı karşıya ve insani yardım görevlileri hayat kurtarıcı yardım ulaştırmaya çalışırken ölüyor." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, saldırılar nedeniyle personelini kaybeden Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) ve BM Çocuklara Yardım Fonuna (UNICEF) en içten taziye dileklerini iletti.

İnsani yardım görevlilerine yönelik saldırıları kınayan Ghebreyesus, "Tüm insani yardım görevlilerinin, sivillerin ve altyapının acilen ve sürekli olarak korunmasını talep ediyoruz. En iyi ilaç barıştır." önerisinde bulundu.