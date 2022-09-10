DSÖ, Pakistan'a 15,6 tonluk tıbbi ekipman yardımında bulundu Güncel Haberler Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a olumsuz etkilenen sağlık hizmetlerinin devamını sağlama amaçlı 15,6 tonluk tıbbi ekipman yolladı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a olumsuz etkilenen sağlık hizmetlerinin devamını sağlama amaçlı 15,6 tonluk tıbbi ekipman yolladı. DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, acil durum için gerekli tıbbi malzemeyle dolu 2 geminin bugün Karaçi limanına ulaştığı bildirildi. Açıklamada aralarında kolerayla mücadele kiti, su ve çok amaçlı çadırların bulunduğu 15,6 tonluk malzemenin, 174 bin 816 dolar değerinde olduğu kaydedildi. DSÖ Pakistan Temsilcisi Dr. Palitha Mahipala, sel felaketinin ülkede milyonlarca kişiyi etkilediğini vurgulayarak, "Sellerin ardından oluşabilecek salgın risklerini hafifletmek, sağlık hizmetlerine ulaşımı sağlamak, eksikleri kapatmak ve daha kötü senaryolara karşı hazırlıklı davranabilmek için ülkedeki yetkililerle yakın temas halindeyiz." ifadelerini kullandı. Mahipala, tıbbi ekipmanların sevkiyatında DSÖ'ye yardımcı olan Dubai hükümetine de teşekkürlerini iletti. Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana devam eden muson yağmurları sonucu 1396 kişi yaşamını yitirdi. Yağışlardan 33,4 milyon kişi etkilenirken, kurulan çadır kamplarında 634 bin 749 kişi yaşamını sürdürüyor. Güncel Kaynak: AA / Ömer Faruk Yıldız Dünya Sağlık Örgütü Pakistan Güncel Haberler

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