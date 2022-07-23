DSÖ, maymun çiçeği salgınını Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu olarak niteledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

DSÖ, maymun çiçeği salgınını Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu olarak niteledi

AA - Ömer Faruk Yıldız - Güncel
 - Güncelleme:
DSÖ, maymun çiçeği salgınını Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu olarak niteledi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), başta Avrupa olmak üzere dünyada yayılmayı sürdüren maymun çiçeği salgınını Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) ilan etti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), başta Avrupa olmak üzere dünyada yayılmayı sürdüren maymun çiçeği salgınını Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) ilan etti.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Cenevre'deki genel merkezde 21 Temmuz'da düzenlenen Acil Durum Komitesi toplantısına ilişkin bilgileri basın mensuplarına açıkladı.

Ghebreyesus, DSÖ'nün şimdiye kadar 75 ülkeden 16 binin üzerinde maymun çiçeği vakasını doğruladığını belirterek, virüs nedeniyle 5 kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı.

Acil Durum Komitesi toplantısında virüsün risk durumuna ilişkin bütün görüşleri dinlediğini kaydeden Ghebreyesus, "Komite, maymun çiçeği salgınının Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu teşkil ettiğine dair fikir birliğine varamadı." ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, Komite üyelerinden 6'sının maymun çiçeğinin PHEIC ilan edilmesi yönünde oy kullandığını, 9 üyenin ise olumsuz oy kullandığı bilgisini paylaştı.

Virüse dair çok bilinmeyen var

Komitenin tavsiyelerine karşın virüsün dolaşımı ve risk boyutuna ilişkin durumun net olmadığına dikkati çeken Ghebreyesus, "Virüse dair bilimsel kriterler, deliller ve diğer türlü bilgiler yetersiz olup bizi birçok bilinmezin içinde bırakmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Virüsün birçok ülkede ilk defa görülmeye başladığını da hatırlatan Ghebreyesus, "Virüs, yeni bulaşma şekilleriyle dünyada hızla yayılıyor ve buna dair çok az şey biliyoruz." şeklinde konuştu.

Ghebreyesus ayrıca, virüsün dünyada makul seviyede yayılmasına rağmen Avrupa'da çok daha hızlı yayıldığını da vurgulayarak, "Bu sebeplerden ötürü maymun çiçeği virüsünün Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu teşkil ettiği kararına vardım." dedi.

DSÖ, maymun çiçeği virüsünün PHEIC ilan edilmesini ele almak üzere ilk olarak 23 Haziran'da toplanmıştı.

AA / Ömer Faruk Yıldız - Güncel

Dünya Sağlık Örgütü Tedros Adhanom Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title