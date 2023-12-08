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DSÖ: İsrail'in Gazze'deki tünellere tuzlu su basma planı sağlık durumunu etkileyebilir

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier, İsrail'in Gazze'deki tünellere tuzlu su basma planıyla ilgili endişelerini dile getirdi. Lindmeier, bu planın Gazze'deki sağlık durumunu olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier, İsrail'in Gazze'deki tünellere tuzlu su basma planıyla ilgili iddialara ilişkin, "Bu gerçekleşirse Gazze'deki sağlık durumunu etkileyebilir." dedi.

Lindmeier, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında AA muhabirinin, " İsrail'in terörle mücadele iddiasıyla Gazze'deki tünellere tuzlu su basmayı planladığı yönünde haberler var. İsrail hükümeti bunu reddetmedi. Gazze topraklarını tuzla verimsizleştirecek ve su kaynaklarını yok edecek bu tür yöntemler hakkında ne düşünüyorsunuz? Böylesi yöntemler için şimdiden insanlık adına İsrail'e bir çağrınız var mı?" sorusunu yanıtladı.

Bu iddiayı doğrulayamadıklarını kaydeden Lindmeier, "Bu gerçekleşirse Gazze'deki sağlık durumunu etkileyebilir." diye konuştu.

DSÖ olarak ana odak noktalarının Gazze'deki sağlık sistemi ve sahadaki insanların ihtiyaçları olduğunu belirten Lindmeier, "Gazze tek bir hastaneyi ve tek bir hastane yatağını daha kaybetmeyi kaldıramaz. Sağlık çalışanlarının başlarının çaresine bakmaya yardımcı olacak yiyecekleri yok. Yaralılar yerlerde tedavi ediliyor. Bu artık bitmeli, bu duyarsızlığa son verilmeli. Şimdi ateşkese ihtiyacımız var." dedi.

Gazze'de en temel ihtiyaçlara dahi ulaşılamadığını vurgulayan Lindmeier, "Gazze'de medeniyetin ve toplumun çökmek üzere olduğu bir seviyedeyiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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