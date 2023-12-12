DSÖ İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınadı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail'in Gazze'de ambulansların engellenmesi ve sağlık çalışanlarına yönelik saldırıları kınadı. DSÖ, Gazze'deki hastaların nakli ve malzeme ulaştırılmasında yaşanan gecikmeleri vicdansızlık olarak nitelendirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de ambulansların engellenmesi ve sağlık çalışanlarına yönelik saldırıları "vicdansızlık" olarak nitelendirdi.

DSÖ'nün resmi internet sitesinden, Gazze'nin kuzeyinde durumu kritik olan hastaların nakli ve hastaneye malzeme ulaştırılması esnasında yaşanan gecikmelere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, bir DSÖ ekibinin Filistin Kızılayı ve Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) ile işbirliği içinde Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne tıbbi malzeme ulaştırmak, hastanedeki durumu değerlendirmek ve kritik durumdaki hastaları güneydeki bir hastaneye nakletmek üzere yüksek riskli bir görevi tamamladığı belirtildi.

Görev kapsamında 1500 hastayı tedavi etmeye yetecek kadar malzeme teslim edildiği aktarılan açıklamada, sağlık durumu kritik 19 hastanın da daha iyi bakım alabilmeleri için Gazze'nin güneyindeki Nasır Tıp Merkezi'ne nakledildikleri ifade edildi.

Açıklamada, görev kapsamında şehrin kuzeyine giderken DSÖ ekibinin de yer aldığı BM konvoyunun askeri kontrol noktalarında denetlemeye tabi tutulduğu, ambulans ekiplerinin kimlik tespiti adı altında araçlarından ayrılmak zorunda bırakıldığı kaydedildi.

İki Filistin Kızılayı personelinin bir saatten fazla gözaltında tutulması yoluyla görevin geciktirildiğine işaret edilen açıklamada, DSÖ personelinin, gözaltına alınan sağlık personellerinden birinin "silah zoruyla diz çöktürüldüğünü ve daha sonra görüş alanının dışına çıkarılarak, burada taciz edildiği, dövüldüğü, soyulduğu ve arandığını" bildirdiği aktarıldı.

Açıklamada, ekipler Gazze'ye girerken tıbbi malzeme taşıyan yardım kamyonu ile ambulanslardan birinin kurşunların hedefi olduğuna dikkati çekildi.

Nakledilmek üzere El-Ehli Baptist Hastanesi'nden alınan hastaların da bulunduğu konvoyun, Gazze'nin güneyine dönerken aynı askeri kontrol noktasında tekrar durdurulduğu belirtilen açıklamada, bu sefer Filistin Kızılayı personellerinin yanı sıra hastaların da güvenlik kontrolü adı altında ambulansları terk etmek zorunda bırakıldığı vurgulandı.

Açıklamada, ambulanslarda kalan ve durumu kritik olan hastaların ise İsrail askerleri tarafından arandığı belirtildi.

Gidiş yolunda daha önce geçici olarak gözaltına alınan Filistin Kızılayı personellerinden birinin ikinci kez sorgulanmak üzere İsrail güçleri tarafından götürüldüğü aktarılan açıklamada, DSÖ ve beraberindeki heyetin, bu kişinin serbest bırakılması için çok sayıda girişimde bulunduğu, ancak 2,5 saatten fazla bir süre sonra hasta ve çalışanların güvenliği için tehlikeli bölgeyi terk etmek durumunda kaldığı bildirildi.

Açıklamada, geciktirilen nakil işlemi sırasında yaralı hastalardan birinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

18 Kasım'da da aralarında Filistin Kızılayı'ndan personellerin de bulunduğu 6 kişinin gözaltına alındığı hatırlatılan açıklamada, bunlardan 4'ünün sağlık durumları ve nerede tutulduklarına dair hiçbir bilginin verilmediği ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu sağlık personellerinin gözaltına alınması ve sağlık hizmetlerinin geciktirilmesine yönelik adımların kabul edilemez olduğu belirtilerek, "Ambulansların engellenmesi ve insani yardım ve sağlık çalışanlarına yönelik saldırılar vicdansızlıktır." ifadesine yer verildi.

DSÖ ve ortaklarının Gazze'de kalıp halka yardım etmeye kararlı olduğu vurgulanan açıklamada, şehirde kötüleşen sağlık sisteminin güçlendirilmesi, yakıt, ilaç ve diğer temel malzemelerin tedarik edilmesi, hastalık ve açlığın önlenmesi için tek geçerli çözümün "sürekli ateşkes" olduğu belirtildi.

Açıklamada, tüm bu olayların yaşanmaması adına insani yardım alanının korunması çağrısı yapıldı.