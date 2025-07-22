DSÖ, İsrail'e Karşı Gazze'den Çekilmeyecek

NEW Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail'in dün personel yerleşkesi ve ana deposuna yönelik 3 kez saldırı düzenlemesinin ardından, "Gazze'den çekilmeyeceğiz ve operasyonlarımızı genişleteceğiz." mesajını verdi.

DSÖ Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn, günlük basın toplantısına bağlanarak gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Deyr el-Belah kentindeki personel yerleşkesinin ve ana deposunun 3 kez İsrail ordusunun saldırısına uğradığını ve bir personelinin gözaltında tutulduğunu anımsatan Peeperkorn, aynı zamanda "tahliye emirlerinin" de operasyonlarını büyük ölçüde etkilediğini söyledi.

Peeperkorn, tüm bunlara rağmen, "Gazze'den çekilmeyeceğiz ve operasyonlarımızı genişleteceğiz." vurgusunu yaptı.

Bunun İsrail'e karşı bir meydan okuma olup olmadığının sorulması üzerine Peeperkorn, "Evet bu bir haykırış ve baş kaldırma. Her zamandan daha fazla buna ihtiyaç var. Kalacağız, genişleyeceğiz ve hizmet sunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Peeperkorn, İsrail'in ana depoya saldırısını Gazze'de sağlık tesislerinin sistematik olarak hedef alınmasının bir parçası olarak değerlendirdiklerini aktararak, çok sayıda tıbbi malzemenin saldırı sonucu yok edildiğini kaydetti.

Üye ülkelere acilen DSÖ'ye olan desteklerini artırma çağrısında bulunan Peeperkorn, aynı zamanda personelinin serbest bırakılması için İsrail'e çağrısını yineledi.

Peeperkorn, İsrail'in tüm BM tesislerinin yeri ve koordinatlarını bildiğini ve özellikle ana depodan haberdar olduğunu ifade etti.

Tüm insani yardım tesislerinin korunması gerektiğinin altını çizen Peeperkorn, buna rağmen çok sayıda tıbbi malzeme bulunan bir deponun doğrudan vurulduğunu ve sonra ateşe verildiğini anlattı.

"Gazze'nin her yerinde açlık vakalarında çok ciddi artış var"

Gazze'nin her yerinde açlık vakalarının arttığı uyarısında da bulunan Peeperkorn, özellikle 5 yaş altı çocuklar, hamile kadınlar ve emziren annelerde açlık vakalarında daha önce hiç görülmemiş boyutta çok ciddi bir artış olduğunu bildirdi.

Peeperkorn, bunun çok ciddi bir sorun olduğunun altını çizerek, Gazze ziyaretlerinde korkunç görüntülere tanıklık ettiğini, 5 yaşında bir kız çocuğunun 2 yaşında görünüme sahip olduğunu ifade etti.

DSÖ, dün Deyr el-Belah'taki personel yerleşkesinin ve ana deposunun 3 kez İsrail ordusunun saldırısına uğradığını ve bir personelinin alıkonulduğunu açıklamıştı.