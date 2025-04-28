DSÖ, İran'daki Patlama Sonrası Acil Tıbbi Malzeme Gönderdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İran'ın güneyindeki Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda meydana gelen patlama nedeniyle yaralananların tedavisi için tıbbi malzeme gönderdiklerini bildirdi.

Ghebreyesus, İran'daki patlamaya ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

"Düşüncelerimiz İran'daki trajik patlamadan etkilenen insanlarla birlikte." ifadelerini kullanan Ghebreyesus, sevdiklerini kaybedenlere taziye dileklerini iletti.

Ghebreyesus, "DSÖ, yaralıların tedavisi için acil tıbbi malzeme gönderdi." bilgisini paylaştı.

Bender Abbas Limanı'ndaki patlama

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda dün öğle saatlerinde şiddetli patlama meydana gelmişti.

Patlamanın nedeninin henüz belirlenemediği, limandaki bazı konteynerlerin patlamasıyla 40 kişinin hayatını kaybettiği, 1000'i aşkın kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Olay bölgesinden gelen görüntülerde de limanın bir kısmının büyük hasar aldığı görülmüştü.

İranlı yetkililer, patlamanın sabotaj olduğuna dair şu ana kadar herhangi bir bulgu edinmediklerini açıklamıştı.