Dsö: Irak'ta Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Vakaları Hızla Arttı - Haberler

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Dsö: Irak'ta Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Vakaları Hızla Arttı

Xinhua - Güncel
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Dsö: Irak'ta Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Vakaları Hızla Arttı

BAĞDAT, 2 Haziran (Xinhua) -- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Çarşamba günü yaptığı açıklamayla Kırım-Kongo kanamalı ateşi (KKKA) vakalarında keskin bir artışın yaşandığı Irak'ta bu yıl şu ana kadar 200'ün üzerinde vaka görüldüğünü bildirdi.

BAĞDAT, 2 Haziran (Xinhua) -- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Çarşamba günü yaptığı açıklamayla Kırım-Kongo kanamalı ateşi (KKKA) vakalarında keskin bir artışın yaşandığı Irak'ta bu yıl şu ana kadar 200'ün üzerinde vaka görüldüğünü bildirdi. DSÖ'nün internet sitesinde yayınlanan rapora göre Iraklı sağlık yetkilileri 1 Ocak ile 22 Mayıs tarihleri arasında DSÖ'ye 97 adet laboratuvarda teyit edilmiş ve 115 adet şüpheli vaka bildiriminde bulundu.

DSÖ, şu ana kadar 13'ü laboratuvarda teyit edilmiş vaka olmak üzere 27 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Enfeksiyonların 33 laboratuvarda teyit edilmiş vakanın kayda geçtiği 2021'in aynı dönemine göre çok daha yüksek olduğunu kaydeden DSÖ, Irak'ta bir salgının görülmesinin halihazırda zorlanan sağlık sistemine ek yük bindireceği uyarısında bulundu. Hayvan kesimhanelerine yönelik hijyen standartlarını daha da katı hale getiren Irak, hayvan kesiminin belirlenen yerler dışında yapılmasını yasakladı. Cumartesi günü Bağdat Valisi Muhammed Cabir El-Ata, halkın salgının önlenmesine yönelik bilincini artırmaya yönelik acil planlar hazırlanması da dahil olmak üzere virüsün yayılmasını önlemek üzere bir ortak çalışma grubunun oluşturulduğunu duyurdu. DSÖ, virüsün ağırlıklı olarak kene ısırıkları ya da kesim sırasında ya da kesimden hemen sonra virüsle enfekte hayvan kanı ya da dokularıyla temas yoluyla bulaştığını ve ölüm oranının yüzde 40'a kadar çıkabileceğini söyledi.

Xinhua / Güncel

Dünya Sağlık Örgütü Bağdat Kırım Irak Güncel Haberler

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