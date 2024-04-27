Üye Girişi
Haberler

DSÖ: Haiti'deki sağlık sistemi çöküşün eşiğinde

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Haiti'deki sağlık sisteminin bölgedeki silahlı saldırılardan dolayı 'çöküşün eşiğinde' olduğunu belirtti. Ghebreyesus, başkent Port-au-Prince'deki hastanelerin ve diğer sağlık merkezlerinin neredeyse yarısının normal kapasitenin altında çalıştığını kaydetti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Haiti'deki sağlık sisteminin bölgedeki silahlı saldırılardan dolayı "çöküşün eşiğinde" olduğunu belirtti.

Ghebreyesus, sosyal medya hesabı X'ten, Haiti'deki şiddet olaylarının sağlık sistemi üzerindeki etkisine yönelik açıklamalarda bulundu.

Silahlı çetelerin saldırıları dolayısıyla Haiti'deki sağlık sisteminin çöküşün eşiğinde olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, başkent Port-au- Prince'deki hastanelerin ve diğer sağlık merkezlerinin neredeyse yarısının normal kapasitenin altında çalıştığını kaydetti.

Ghebreyesus, normal kapasitede çalışan sağlık kuruluşlarının ise tedariklerinin azaldığına dikkati çekerek "Bu, insanların temel sağlık hizmetlerinden mahrum kaldığı anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, Haiti'ye desteğini artırması için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Haiti'de ne olmuştu?

Haiti Başbakanı Ariel Henry'nin istifasını isteyen silahlı çeteler, Port-au Prince ile Croix des Bouquets bölgesi yakınlarındaki iki cezaevine 2 ve 3 Mart'ta silahlı saldırı düzenleyerek güvenlik güçleriyle çatışmıştı. Çatışmalar sırasında yaklaşık 4 bin mahkum hapishaneden firar etmiş, 12 kişi yaşamını yitirmişti. Hükümet, suçluların yakalanması için olağanüstü hal ilan etmişti.

Başkentin çeşitli bölgesinde yolları kapatan silahlı çeteler, uluslararası havalimanının operasyonlarını durdurmaya çalışmış ve temel ihtiyaç ürünleriyle dolu konteynerlerin geldiği ülkenin en büyük limanının düzenli çalışmasını aksatmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) 22 Nisan'da, Haiti'de 2024'ün ilk 3 ayında çete şiddeti nedeniyle 2 bin 500 kişinin öldürüldüğünü ya da yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Dünya Sağlık Örgütü Tedros Adhanom Prince Dünya Haiti Uluslararası Güvenlik Sağlık Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yargı final mi yapıyor? Yargı bitiyor mu 2024? Teşkilat final mi yapıyor? Teşkilat bitiyor mu 2024? Korkma Ben Yanındayım final mi yapıyor? Korkma Ben Yanındayım bitiyor mu 2024? Üç Kız Kardeş final mi yapıyor? Üç Kız Kardeş bitiyor mu 2024? Kardeşlerim final mi yapıyor? Kardeşlerim bitiyor mu 2024? Gönül Dağı final mi yapıyor? Gönül Dağı bitiyor mu 2024? 27-28 Nisan Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 27-28 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 27-28 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 27-28 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 27-28 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 27 Nisan 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 27 Nisan Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 27 Nisan 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 27 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 27 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 27-28 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title