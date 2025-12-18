Haberler

DSÖ, 2014'ten bu yana yaklaşık 80 bin kişinin göç yolculuklarında hayatını kaybettiğini bildirdi

Dünya Sağlık Örgütü, 2014 yılından bu yana göç yolculuklarında hayatını kaybedenlerin sayısının yaklaşık 80 bin olduğunu bildirdi ve güvenli göç çağrısında bulundu.

DSÖ, 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

Hiçbir yolculuğun trajediyle sonuçlanmaması gerektiğine vurgu yapılan paylaşımda, "2014'ten beri yaklaşık 80 bin kişi göç yolculuklarında hayatını kaybetti. Çoğunun kimliği belirlenemedi ve aileler sonsuz bir belirsizlik içinde kaldı." denildi.

Paylaşımda, güvenli, düzenli ve onurlu bir göçü sağlama çağrısı yapılarak, "Sağlık haklarını koruyalım, daha fazla ölümü önleyelim." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
