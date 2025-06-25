DSÖ Genel Direktöründen Gazze'deki Sağlık Çalışanına Başsağlığı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze'de görevi başında hayatını kaybeden Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) çalışanı için başsağlığı dileğinde bulundu.

Ghebreyesus, Gazze'deki Kızılhaç Sahra Hastanesinde görev yapan Mahmud Barakeh'in öldürülmesine ilişkin X'ten paylaşım yaptı.

"Gazze'de görevi başındayken bir meslektaşımızın daha trajik kaybı için ICRC'ye en içten taziye dileklerimizi iletiyoruz." ifadesini kullanan Ghebreyesus, bu dehşetin sona ermesi ve ateşkesin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana ICRC adına görev yapan 5 sağlık çalışanı hayatını kaybetti.