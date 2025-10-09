Haberler

DSÖ Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus'tan Gazze'deki Ateşkes Anlaşmasına Destek

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Anlaşmanın kalıcı barışa doğru atılan büyük bir adım olduğunu vurguladı ve tüm tarafların anlaşmaya saygı göstermesini umduğunu belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Mısır'daki müzakereler sonucu İsrail ile Hamas arasında varılan anlaşmanın ABD Başkanı Donald Trump tarafından duyurulmasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Ghebreyesus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

"ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasıyla ilgili açıklamasını memnuniyetle karşılıyorum." ifadelerini kullanan Ghebreyesus, bunun, hem İsrailliler hem de Filistinliler için kalıcı barışa doğru atılmış büyük bir adım olduğunu kaydetti.

Ghebreyesus, tüm tarafların anlaşmaya saygı göstermesini umut ettiğini belirterek, "Böylece tüm sivillerin çektiği acılar nihayet sona erer ve tüm esirler saygıyla evlerine geri getirilir." değerlendirmesinde bulundu.

DSÖ'nün, Gazze genelindeki hastaların acil sağlık ihtiyaçlarını karşılamak ve yıkılan sağlık sisteminin rehabilitasyonunu desteklemek için çalışmalarını artırmaya hazır olduğunun altını çizen Ghebreyesus, barışın en iyi ilaç olduğunu vurguladı.

Gazze'de ateşkes planı

ABD Başkanı Trump, İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Trump, bu anlaşmayla tüm esirlerin serbest bırakılacağını ve İsrail'in daha önce belirlenen hatta geri çekileceğini belirtmişti.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi

Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi
Sabah gözaltına alınan Hadise: Tüm kalbimle sahnedeyim

Sabah gözaltına alınan Hadise'den beklenmedik karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Edin Dzeko bir ülkenin diline düştü

Sen ne yaptın Dzeko! Bütün ülke onu konuşuyor
Sabah gözaltına alınan Hadise: Tüm kalbimle sahnedeyim

Sabah gözaltına alınan Hadise'den beklenmedik karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.