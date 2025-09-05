DSÖ Genel Direktörü: Sudan'daki Acılar Tarifsiz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, çatışmaların yaşandığı Sudan'da insanların çektiği acıların neredeyse tarif edilemeyeceğini kaydetti.

Ghebreyesus, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmaların yaşandığı Sudan'daki duruma ilişkin Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

"Sudan'da insanların çektiği acılar neredeyse tarif edilemez" ifadesini kullanan Ghebreyesus, çatışmanın boyutunun ve insani erişimin olmamasının şok edici olduğunu bildirdi.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, bu duruma rağmen dünyanın Sudan'da yaşananları umursamıyor gibi göründüğünü kaydetti.

Sudan'daki çatışmalar devam ediyor

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, dünyanın en büyük yerinden edilme krizine sebep olan çatışmalar, ülkenin altyapısı, sağlık, eğitim ve ekonomi alanlarında ciddi yıkıma yol açıyor.

Çatışmalar nedeniyle 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edilirken, yaklaşık 4 milyon kişi komşu ülkelere geçmişti.

Sudan ordusu, 20 Mayıs'ta, başkent Hartum'un tamamının kontrolünü sağlarken, HDK, ülkenin batısına yönelmişti.

Şiddetli çatışmaların yaşandığı Hartum'da ağır hasarlar meydana gelirken, yeniden restorasyon ve temizlik süreçleri sürüyor.